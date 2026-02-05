Delantero de la Selección Colombia jugará en el fútbol ruso en medio polémicas que han acompañado el último año de su carrera

El vínculo entre el futbolista colombiano Jhon Jáder Durán y el Fenerbahce de Turquía llegó a su fin. Tras varios días de incertidumbre, se conoció el nuevo destino del joven delantero, a quien le ha costado consolidarse en los últimos equipos por los que ha pasado.

La escuadra turca rescindió el contrato del atacante cafetero, quien ahora irá en condición de préstamo, sin opción de compra, al Zenit de Rusia. Esto luego de que el Al-Nassr de Arabia Saudita, escuadra dueña de los derechos deportivos del jugador, lograra llegar a un acuerdo con el conjunto ruso.

Esto de acuerdo con la información compartida por el periodista deportivo Pipe Sierra, quien por medio de sus redes sociales entregó un par de detalles del vínculo de Durán con el balompié de Rusia.

“Jhon Jáder Durán (22) llegó hoy a Rusia para concretar los detalles finales de su traspaso a Zenit. Al-Nassr lo enviará a préstamo 5 meses sin opción de compra”, expresó Sierra.

Se espera que en las próximas horas o días se concreten las negociaciones entre el equipo de Arabia Saudita y la escuadra rusa, ya que, según la información compartida por el también periodista Julián Capera, pese a que el colombiano arribó a territorio ruso, aún “no se ha firmado nada”.

Aunque el futbolista antioqueño llegó con grandes expectativas al Fenerbahçe durante el pasado mercado de fichajes de verano, parece no haber dejado su mejor impresión en el fútbol turco.

De acuerdo con la información compartida por el medio 'Sporx', el paso de Jhon Jáder Durán por Turquía estuvo marcado por “infracciones disciplinarias”, “comportamientos agresivos” dentro del campo de juego, hechos que derivaron en varias tarjetas rojas y algunas diferencias con sus compañeros.

En su paso por Fenerbahçe, el delantero cafetero disputó un total de 21 encuentros, en los cuales tuvo la oportunidad de anotar 5 goles e hizo 3 asistencias, con un rendimiento cercano al 6.8, según el portal web de datos y estadísticas deportivas Sofascore.

A pesar del gran talento que tiene Jhon Durán, su inestabilidad deportiva ha comenzado a desatar preocupación en el mundo del fútbol, debido a que durante el último año no ha logrado consolidarse en ningún equipo. Estuvo seis meses en el Al-Nassr de Arabia Saudita, cinco en el fútbol turco y ahora está muy cerca de llegar a Rusia, un hecho que lo ha mantenido alejado de la selección Colombia durante las últimas convocatorias.