Reconocimientos para Jorge Carrascal en el fútbol brasileño: fue elegido como mejor jugador del mes de enero por club

El futbolista colombiano, Jorge Carrascal, quien milita en el club Flamengo de Brasil, recientemente recibió dos reconocimientos por su aporte y desempeño a su equipo durante el inicio de los diferentes campeonatos del fútbol brasileño.

A Carrascal su equipo le otorgó el galardón a mejor jugador del mes de enero, junto con el premio a mejor gol del mismo mes; así lo dio a conocer “Fla” en sus redes sociales.

“El Gol Do Mês Betano de enero lo hizo el Craque Do Mês: ¡Carrascal marcó en el clásico contra el Vasco y se llevó los trofeos a casa!”, expresó Flamengo.

El reconocimiento a mejor anotación fue al gol del volante colombiano marcado durante el clásico de la tercera jornada de la fase de grupos del Carioca Serie A, en la que el conjunto rojo y negro venció por la mínima diferencia a Vasco Da Gama.

En aquella ocasión, el jugador de la selección Colombia capturó un rebote en el borde del área y, sin dejarla caer al césped, Carrascal recibió y, de primera, sacó un potente remate de volea, el cual venció el pórtico vencido por Léo Jardim. Juego en el que los dirigidos por Filipe Luis se quedaron con los tres puntos.

Durante el mes de enero, Jorge Carrascal también realizó una asistencia y disputó un total de 3 encuentros, en los cuales tuvo un desempeño promedio de 6.7.

Sin duda, esto representa una motivación y un gran comienzo para el mediocampista cartagenero, quien anhela seguir sumando minutos y ser protagonista con Flamengo, no solo para alcanzar los objetivos del club durante este 2026, sino para ganarse un lugar dentro de los convocados por Néstor Lorenzo, para representar a Colombia en la próxima Copa del Mundo.

En lo que va de este 2026, el volante colombiano, quien se ha convertido en una de las piezas claves en el esquema futbolístico de Filipe Luis, ha disputado un total de 7 partidos entre la Supercopa de Brasil, el Campeonato Carioca y el Brasileirao, competencias en las que suma un gol y una asistencia.