Viernes, 27 de febrero de 2026
NASA anuncia en qué consiste prueba crucial en programa que busca llevar al hombre de nuevo a la Luna y revela fecha en la que tendría lugar el alunizaje

febrero 27, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Centro Espacial Kennedy de la NASA en Titusville, Florida, EE. UU. - Foto EFE
El aterrizaje de una tripulación de la NASA en la Luna ahora está previsto para 2028 con Artemis IV.

La NASA anunció que añadió una nueva misión a su programa lunar Artemis, que consiste en una prueba de acoplamiento de una nave espacial en la órbita terrestre antes de llevar a sus primeros astronautas a la Luna en más de medio siglo, lo que cambia así el esfuerzo lunar de Estados Unidos bajo la presión competitiva de China.

La nueva misión Artemis, prevista para 2027, es uno de los muchos cambios en el programa lunar que la agencia espacial de Estados Unidos anunció el viernes, mientras China se acerca a su propio objetivo de un aterrizaje tripulado en la Luna en 2030.

Los expertos en seguridad de Estados Unidos advierten de que se necesitan más pruebas antes de que la NASA intente aterrizar con una tripulación en la Luna, lo que ahora está previsto en 2028 con el Artemis IV.

La NASA también canceló un proyecto para mejorar su cohete Space Launch System (SLS) y centrado en aumentar la producción y la frecuencia de vuelo del cohete, que ha sido lento en comparación con los más nuevos.

La medida afecta a un contrato de Boeing por valor de aproximadamente 2.000 millones de dólares para construir una etapa superior más potente del SLS, cuyos aviones actuales han sido cancelados.

SpaceX, de Elon Musk, y Blue Origin, de Jeff Bezos, están formando cada uno un módulo lunar para astronautas para el programa, en una competencia por ser los primeros en lograr el alunizaje para la NASA.

Boeing y Northrop Grumman construyen por su parte el SLS que transporta la cápsula para astronautas Orion, fabricada por Lockheed Martin, que llevará a los astronautas a uno de los módulos lunares en el espacio antes de alunizar.

La nueva misión permite a la NASA practicar más antes de dar el paso más ambicioso de aterrizar en la Luna, que se había planeado desde hace tiempo para Artemis III.

La agencia lanzó una prueba no tripulada del SLS y el Orion en 2022 y tiene como objetivo lanzar Artemis II en abril, llevando a cuatro astronautas alrededor de la Luna y de vuelta.

La misión Artemis III contará con la participación de Orion, con astronautas a bordo, que demostrará su capacidad para acoplarse con uno o ambos módulos lunares en órbita terrestre baja. El proceso es un momento crucial en el camino de la agencia hacia la Luna.

