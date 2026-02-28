NTN24
Israel - Irán

Así viven en Israel los contraataques ejecutados por parte del régimen de Irán

febrero 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Ilan Githelman, licenciado en relaciones internacionales, conversó con el informativo de NTN24 sobre cómo se encuentra Israel ante la represalia del régimen de Irán.

La administración del presidente de los Estados Unidos, junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunciaron que este sábado en operaciones militares atacaron al régimen de Irán, el cual es acusado de cometer actos brutales hacia la población civil.

o

Ante el ataque, Irán respondió con lanzamientos de misiles y drones en represalia, atacando a bases militares del gobierno norteamericano en Medio Oriente, Israel y otros países de Medio Oriente.

Frente a esta situación, los israelíes en Tel Aviv tuvieron que buscar refugio en las estaciones de metro subterráneo ante la amenaza y presencia en el cielo israelí de drones y misiles del régimen iraní.

Ilan Githelman, licenciado en relaciones internacionales, residente en Israel, habló con el informativo de NTN 24 sobre cómo se ha vivido esta represalia desde el régimen del ayatolá.

“La situación ha sido muy intensa desde las 8:00 de la mañana; muchos de los israelíes despertaron con este nuevo escenario”, expresó Githelman.

Ante la eliminación del más reciente jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán por parte de la opresión militar entre Estados Unidos e Israel, el licenciado señala que desde territorio israelí lo ven como un “avance” para Israel, que se ha tenido que someter a frecuentes “ataques de los iraníes” en los últimos años.

o

Frente a la fuerte represalia que ha ejecutado durante las últimas horas el régimen de ayatola, Githelman señaló que, aunque no serán días fáciles, pronto retornará la tranquilidad.

“Tendremos unos días no fáciles, pero sabemos que la victoria y días más fáciles van a llegar”, sentenció.

