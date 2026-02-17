NTN24
Martes, 17 de febrero de 2026
Donald Trump

Murió Jesse Jackson, emblema de la lucha por los derechos civiles en EE. UU.; Trump dijo que fue "alguien que realmente amaba a la gente"

febrero 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Aunque se desconoce la causa de la muerte, Jackson padecía la enfermedad neurológica degenerativa Parkinson desde 2017.

El veterano activista de derechos civiles de Estados Unidos, reverendo Jesse Jackson, murió pacíficamente el martes por la mañana a la edad de 84, informó su familia.

Jackson, un ministro bautista, había sido un líder de los derechos civiles desde la década de 1960, cuando marchó con Martin Luther King Jr. y ayudó a recaudar fondos para la causa.

"Nuestro padre fue un líder servidor, no sólo de nuestra familia, sino de los oprimidos, los que no tienen voz y los ignorados de todo el mundo", dijo la familia de Jackson.

"Su inquebrantable creencia en la justicia, la igualdad y el amor inspiró a millones de personas, y les pedimos que honren su memoria continuando la lucha por los valores que él guió", añadió.

Fue la persona afroamericana más destacada en postularse a la presidencia de Estados Unidos (con dos intentos fallidos de conseguir la nominación del Partido Demócrata en la década de 1980) hasta que Barack Obama asumió el cargo en 2009.

El presidente Donald Trump dedicó unas sentidas palabras para Jackson, a quien calificó como un hombre atractivo, sociable y astuto.

"Jesse era una fuerza de la naturaleza como pocos antes que él", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"El reverendo Jesse Jackson ha muerto a los 84 años. Lo conocí bien, mucho antes de convertirme en Presidente. Era un buen hombre, con mucha personalidad, determinación y “astucia callejera”. Era muy sociable, ¡alguien que realmente amaba a la gente!", agregó.

Asimismo, dijo el mandatario dijo que lo ayudó y le ofreció un espacio en el edificio Trump: "le proporcioné espacio de oficina para él y su Coalición Arcoíris, durante años, en el Edificio Trump en 40 Wall Street; respondí a su solicitud de ayuda para lograr que se aprobara y firmara la REFORMA DE LA JUSTICIA PENAL, cuando ningún otro Presidente siquiera lo intentaría", señaló.

Jackson se convirtió en un destacado defensor del fin del apartheid en Sudáfrica y en la década de 1990 sirvió como enviado especial del presidente Bill Clinton para África.

Fundó la Rainbow PUSH Coalition, una organización sin fines de lucro con sede en Chicago centrada en la justicia social y el activismo político, en 1996.

