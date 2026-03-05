Se aproxima el debut de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol, competencia que otorgará cupos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

La selección Colombia se prepara para hacer su debut en el Clásico Mundial de béisbol, que irá desde este 5 de marzo hasta el 17 del mismo, competencia que entregará cupos directos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 a las dos mejores selecciones de América.

Este, considerado, el campeonato más importante de la ‘pelota caliente', contará en esta nueva edición con la presencia de 20 selecciones, las cuales en la fase inicial fueron divididas en cuatro grupos de cinco equipos.

Con un formato de todos contra todos, la fase principal de la competencia se disputará en tres países diferentes: Puerto Rico acogerá el grupo A, Estados Unidos se encargarán de albergar a los grupos B y D, mientras que Japón recibirá al grupo C.

Colombia, que participará por tercera ocasión en el Clásico Mundial de Béisbol, espera por primera vez superar la fase de grupos, pero para ello deberá superar a sus rivales de Puerto Rico, Cuba, Canadá y Panamá, quienes conforman el grupo A.

¿Cuándo hará su debut el equipo colombiano?

El debut de la selección Colombia será este viernes 6 de marzo ante la local Puerto Rico, a quien se enfrentará a partir de las 6:00 p.m. en el estadio Hiram Bithron. Al siguiente día, sobre las 11:00 a.m., se medirá ante Canadá.

El domingo continuará su participación ante Cuba y el lunes 9 de marzo culminará la fase de grupos ante Panamá.

De esta instancia avanzarán las mejores dos selecciones de cada uno de los grupos a los cuartos de final de la competencia, enfrentándose en juegos de eliminación directa, los cuales se disputarán entre el 13 y 14 de marzo. De allí saldrán los cuatro equipos, los cuales entre el 15 y 16 del mismo mes se medirán en las semifinales.

Entre tanto, la gran final se disputará el próximo 17 de marzo en territorio norteamericano.

Esta nueva edición del clásico mundial de béisbol otorgará a las dos mejores selecciones del continente americano, a excepción de Estados Unidos, dos cupos directos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Así están conformados los grupos del Clásico Mundial de Béisbol