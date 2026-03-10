NTN24
Martes, 10 de marzo de 2026
Miguel Cabrera

"Me odian": Miguel Cabrera se pronuncia luego de que fanáticos venezolanos le gritaran "chavista" en partido del Clásico Mundial

marzo 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Estadio del Clásico Mundial de Béisbol / Miguel Cabrera, expelotero venezolano - Fotos: EFE / Instagram
Hace poco, a Cabrera se le vio en su país, acompañando parte de la agenda de la jefe del régimen venezolano, Delcy Rodríguez.

En el Clásico Mundial de Béisbol 2026, el exgrandeliga y actual miembro del cuerpo técnico de Venezuela Miguel Cabrera, y varios fanáticos de la novena criolla, protagonizaron una polémica.

Contexto: la reacción del público surge tras la reciente difusión de imágenes de Cabrera en Venezuela, donde se le vio caminando por la Universidad Central de Venezuela (UCV) junto a la jefe del régimen venezolano, Delcy Rodríguez.

En uno de los juegos de Venezuela, un grupo de aficionados le gritó "chavista" desde las gradas a Cabrera.

Posteriormente, el maracayero reaccionó visiblemente molesto, encarando a los espectadores e intercambiando insultos antes de que la seguridad del estadio interviniera.

Luego, la situación se repitió, siendo increpado con el mismo calificativo, lo que provocó que 'Miggy' mostrara su decepción.

Ahora, a través de un video, Cabrera se pronunció sobre ambas situaciones.

En el clip se ve al ganador de la 'Triple Corona de Bateo de la MLB' año 2012, sentado observando una ronda de entrenamiento de los jugadores venezolanos.

Allí, un allegado lo graba y dice: “El que pone el flow en Venezuela, Miguel Cabrera”, a lo que el expelotero responde: “No, ya no, me odian, me odian”.

Al margen de justificar su afinidad con el régimen venezolano, vale reconocer que Cabrera es considerado el mejor bateador venezolano de la historia, logrando hitos históricos como los 511 jonrones y 3.174 hits en la MLB.

