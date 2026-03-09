Delcy Rodríguez asegura que quiere "construir relaciones a largo plazo" con EE. UU. mientras Trump anuncia 100 millones de barriles de petróleo desde Venezuela

La presión de Estados Unidos sobre el régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro, ahora en cabeza de Delcy Rodríguez, continúa.

Así lo demuestran las decisiones que están tomando las cabezas de la dictadura venezolana, con la apertura comercial de hidrocarburos y la excarcelación de los presos políticos.

En las últimas horas, Delcy Rodríguez se pronunció sobre el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela dos meses después de la captura de Nicolás Maduro en Caracas.

Durante un evento público, Rodríguez aseguró que quiere relaciones de largo plazo con Estados Unidos. “En esa agenda de trabajo vamos con paciencia y determinación, queremos construir relaciones a largo plazo, pero deben estar basadas en la verdad”, dijo la nueva cabeza del régimen venezolano.

“Que se sepa que no somos un país de narcotraficantes. Nos oponemos a cualquier guerra”, agregó.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró las relaciones con Venezuela e hizo referencia específicamente al intercambio comercial de petróleo que han restablecido.

“Tenemos una fórmula que ha sido muy buena hasta ahora y creo que seguirá siendo buena. La relación es extraordinaria con Venezuela, un país inteligente”, comenzó diciendo Trump en rueda de prensa este lunes.

Asimismo, señaló que desde Venezuela han llegado a territorio norteamericano millones de petróleo.

“Hemos sacado cientos de millones de barriles de petróleo, ahora mismo están en Houston siendo atendidos. Lo han llevado a las refinerías, se están refinando en Houston”, dijo.

En ese sentido, anunció que otros 100 millones de petróleo venezolano estarían por llegar a territorio de la Unión Americana.

“Hasta ahora son cien millones de petróleo y ahora tienen otros 100 millones de barriles por venir”, anunció.

“Es como una alianza, nos llevamos muy bien con ellos. Es genial para Venezuela y genial para nosotros”, resaltó.