NTN24
Martes, 17 de febrero de 2026
Martes, 17 de febrero de 2026
Maduro capturado

Confirman el aplazamiento de la segunda audiencia de Maduro en EE. UU. por "problemas de planificación y logística"

febrero 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro en Nueva York - Foto EFE
Nicolás Maduro en Nueva York - Foto EFE
Tras ser capturado el 3 de enero en una operación de Estados Unidos en Caracas, Maduro compareció ante la justicia de ese país el 5 de enero.

La justicia de Estados Unidos pospuso del 17 al 26 de marzo la próxima audiencia de Nicolás Maduro en una corte federal de Nueva York.

El motivo, presentado con el consentimiento de la defensa del dictador venezolano y concedido por el juez del caso, fue que la Fiscalía alega "problemas de planificación y logística".

o

Tras ser capturado el 3 de enero en una operación de Estados Unidos en Caracas, Maduro compareció ante la justicia de ese país el 5 de enero y se declaró inocente de los cargos de tráfico de drogas, al tiempo que afirmó ser un "prisionero de guerra".

El exjefe del régimen chavista, de 63 años, comparecerá ante el tribunal el 26 de marzo junto con su esposa Cilia Flores, de 69 años, quien también fue extraída en la operación llevada a cabo por fuerzas especiales del país norteamericano en territorio venezolano.

Después de ser detenido, Maduro fue sustituido de forma interina por la que fuera su vicepresidenta desde 2018, Delcy Rodríguez.

o

Desde su arresto, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos está "a cargo" del país y sostuvo que un grupo de funcionarios de su país ayudarán a supervisar la participación de Estados Unidos en Venezuela.

En ese entonces, dijo que Rodríguez podría pagar un precio "mayor que el de Maduro" si "no hace lo correcto".

El pasado 14 de enero, el mandatario republicano aseguró que sostuvo una llamada con la encargada del régimen chavista y dijo que Estados Unidos se la está "llevando muy bien con Venezuela".

Temas relacionados:

Maduro capturado

Regimen chavista

Nicolás Maduro

Justicia

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

En medio de alarmante caída en la erradicación manual de coca, Petro no tiene otra opción que volver al glifosato con drones y el respaldo de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Vi en su mirada un grito de auxilio": el desgarrador testimonio de Marymar Vásquez, esposa del capitán y preso político venezolano Juan Luis Gutiérrez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Ferraris, jacuzzis y artículos de lujo enviados como "ayuda humanitaria": congresistas y líderes políticos denuncian que licencias federales estarían beneficiando al régimen cubano

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Nueva crisis política en Perú: siete mociones de censura amenazan el futuro de José Jerí como presidente

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Daniel Palacios entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos documentación que presuntamente vincularía a Iván Cepeda con las FARC

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Suena hasta ridículo": expertos analizan la petición de Nicolás Maduro de ser incluido en la ley de amnistía que se debate en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez y Donald Trump - EFE
Maduro capturado

Le preguntaron a Trump sobre lo que dijo Delcy Rodríguez de que Maduro aún era el presidente legítimo de Venezuela y esta fue su respuesta

Iván Cepeda, candidato presidencial del petrismo en Colombia - Foto: EFE
Iván Cepeda

Daniel Palacios entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos documentación que presuntamente vincularía a Iván Cepeda con las FARC

José Jerí, presidente de Perú (AFP)
Perú

Nueva crisis política en Perú: siete mociones de censura amenazan el futuro de José Jerí como presidente

Delcy Rodríguez - Foto: AFP
Venezuela

Pese a recompensa de 5 millones de dólares en EE. UU., Delcy Rodríguez hizo polémico nombramiento en posición clave del régimen

Flotilla de ayuda humanitaria para Cuba - Foto de referencia: EFE
Crisis humanitaria

¿Quiénes están detrás de la supuesta flotilla de ayuda humanitaria que buscaría llegar a Cuba?

Más de Actualidad

Ver más
Giorgia Meloni y Donald Trump se reúnen / FOTO: AFP
Giorgia Meloni

Giorgia Meloni dice que espera poder nominar a Trump al Nobel de la Paz si pone fin a la guerra en Ucrania

Foto: EFE
Régimen venezolano

Nueva polémica del régimen: mujer que se presentó como familiar de un preso político y se abrazó entre lágrimas con Jorge Rodríguez resultó ser simpatizante chavista

Foto de ciudadanos en Cuba (AFP)
Cuba

Aumenta la crisis energética en Cuba: régimen ordenó reducción de jornada laboral, restricción a la venta de combustible y menos viajes

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Verónica Castro | Foto: EFE
Cantante

¿Se contradicen? Las versiones que dan los hermanos de la cantante Verónica Castro sobre su estado de salud y el motivo de su hospitalización

Giorgia Meloni y Donald Trump se reúnen / FOTO: AFP
Giorgia Meloni

Giorgia Meloni dice que espera poder nominar a Trump al Nobel de la Paz si pone fin a la guerra en Ucrania

Neymar, futbolista brasileño - Foto: AFP
Neymar

El regreso de Neymar a las canchas por poco se ve empañado por una brutal patada de un rival

Foto: EFE
Régimen venezolano

Nueva polémica del régimen: mujer que se presentó como familiar de un preso político y se abrazó entre lágrimas con Jorge Rodríguez resultó ser simpatizante chavista

Foto de ciudadanos en Cuba (AFP)
Cuba

Aumenta la crisis energética en Cuba: régimen ordenó reducción de jornada laboral, restricción a la venta de combustible y menos viajes

Melanie Freites, hermana de Juan Freites / FOTO: Captura de pantalla
Presos políticos en Venezuela

“Tenemos fe de que él también saldrá, pero nos preguntamos porque salen casi todos y él no”: hermana del preso político Juan Freites

Partido de la LVBP - Foto de referencia: EFE
LVBP

A dos días de terminar el Round Robin, así de ajustada está la tabla de posiciones de la LVBP

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre