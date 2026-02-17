Confirman el aplazamiento de la segunda audiencia de Maduro en EE. UU. por "problemas de planificación y logística"

La justicia de Estados Unidos pospuso del 17 al 26 de marzo la próxima audiencia de Nicolás Maduro en una corte federal de Nueva York.

El motivo, presentado con el consentimiento de la defensa del dictador venezolano y concedido por el juez del caso, fue que la Fiscalía alega "problemas de planificación y logística".

Tras ser capturado el 3 de enero en una operación de Estados Unidos en Caracas, Maduro compareció ante la justicia de ese país el 5 de enero y se declaró inocente de los cargos de tráfico de drogas, al tiempo que afirmó ser un "prisionero de guerra".

El exjefe del régimen chavista, de 63 años, comparecerá ante el tribunal el 26 de marzo junto con su esposa Cilia Flores, de 69 años, quien también fue extraída en la operación llevada a cabo por fuerzas especiales del país norteamericano en territorio venezolano.

Después de ser detenido, Maduro fue sustituido de forma interina por la que fuera su vicepresidenta desde 2018, Delcy Rodríguez.

Desde su arresto, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos está "a cargo" del país y sostuvo que un grupo de funcionarios de su país ayudarán a supervisar la participación de Estados Unidos en Venezuela.

En ese entonces, dijo que Rodríguez podría pagar un precio "mayor que el de Maduro" si "no hace lo correcto".

El pasado 14 de enero, el mandatario republicano aseguró que sostuvo una llamada con la encargada del régimen chavista y dijo que Estados Unidos se la está "llevando muy bien con Venezuela".