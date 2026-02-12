NTN24
Jueves, 12 de febrero de 2026
Jueves, 12 de febrero de 2026
Argentina

Así es la polémica reforma laboral de Javier Milei que fue aprobada por el Senado

febrero 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Javier Milei | Foto AFP
Javier Milei | Foto AFP
Con 42 votos a favor y 30 en contra, la reforma laboral pasara a ser debatida por la Cámara de Diputados de la Nación.

La reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, fue aprobada en el Senado en la madrugada de este jueves y quedará en manos de la cámara baja, tras una jornada de protestas en Buenos Aires que terminó con violentos cruces entre policías y manifestantes.

o

Con 42 votos a favor y 30 en contra, la reforma será debatida en los próximos días por los diputados, quienes todavía pueden revisar su texto.

Tras la aprobación, los senadores permanecieron discutiendo los pormenores de la ley punto por punto. Mientras se debatía el proyecto en el recinto, miles de personas se manifestaron en la plaza lindante con el Congreso, en el centro de Buenos Aires.

Sin embargo, Milei calificó la aprobación como algo "histórico".

Cabe resaltar que la reforma laboral propone reducir indemnizaciones, facilita el despido, limita el derecho a huelga, permite pagos en especie y habilita al empleador a exigir el fraccionamiento de las vacaciones, entre otras propuestas que la Confederación General del Trabajo (CGT).

Por su parte, la oposición y los sindicatos cuestionan que no hay creación de empleos porque la economía muestra signos de estancamiento, caída del consumo y de la producción industrial.

La ley "no va a generar empleo, no va a generar inversión mientras se mantiene el plan económico", dijo en el cierre del debate el senador opositor José Mayans, quien demostró que el espíritu de la reforma es "violatorio" y "regresivo".

Asimismo, la senadora oficialista Patricia Bullrich, principal defensora de la ley, dijo que la ley busca "simplificar" la vida laboral del país y que las nuevas generaciones puedan "vivir con dignidad y con futuro".

"Este sistema fracasó", declaró, y planteó que el proyecto apunta a "generar una Argentina que crezca en lo privado, que crezca con empresas, que crezca con producción".

o

El gobierno negoció a contrarreloj una treintena de modificaciones al proyecto original para asegurar su pronto pase a Diputados. El objetivo es lograr que la reforma sea ley antes del 1 de marzo cuando Milei abra el período de sesiones ordinarias del Congreso.

La diputada opositora Julia Strada dijo a la AFP que su bancada hará "absolutamente todo para que no se trate" el tema en el recinto. "Veremos qué estrategia seguiremos".

Temas relacionados:

Argentina

Javier Milei

Jornada laboral

Ley

Proyecto de ley

Manifestaciones

Empleo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El drama de la familia Sequea con cuatro integrantes presos del régimen venezolano y dos militares pedidos en extradición desde Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Hacer competitiva a la industria petrolera no se puede si no hay un avance institucional, dice Héctor Schamis sobre Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Diosdado Cabello se pronuncia de nuevo sobre la captura del dictador Maduro: "Se lo llevaron bajo el asedio de bombas, a mí la arrechera no se me ha quitado"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es similar a lo que se vio con operación en Venezuela": expertos analizan medidas de EE. UU. sobre Cuba

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Algo cambió en Venezuela": históricas manifestaciones en todo el país evidencian el miedo del régimen ante la presión de EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Fotos: manifestaciones en Venezuela
Manifestaciones

Masiva manifestación por la democracia y la libertad se vive en las principales ciudades de Venezuela

Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Cuando uno analiza artículo por artículo se percata que es absolutamente excluyente": Zair Mundaray sobre la ley de amnistía propuesta por el régimen venezolano

Dron (vehículo aéreo no tripulado) - Foto de referencia: Pexels
Texas

"El uso de drones en la frontera es común desde hace dos o tres años, se usa por los narcos por temas de vigilancia": experto sobre sobrevuelos de drones de cárteles mexicanos en territorio de EE. UU.

Delcy Rodríguez (AFP)
Delcy Rodríguez

¿Los Rodríguez siguen militando en el PSUV? Crecen dudas por video que resurgió en redes y que califican de “estrategia” de los encargados del régimen venezolano

Dron | Foto referencia: Canva
Drones

"Son drones que los mismos grupos criminales adaptan a partir de lo que encuentran en el mercado de manera legal": analista sobre narcodrones que violaron espacio aéreo de EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Sobrevuelo de B-2 Spirit - Foto de referencia Canva
Aviones de combate

Intrigante sobrevuelo de avión similar a bombardero B-2 cerca del Área 51 fue captado en grabación térmica

Gustavo Petro - EFE
Gobierno de Colombia

"Un fracaso": Omar Bula sobre Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que convocó Petro en Colombia

Miguel Díaz-Canel
Régimen cubano

"Lo que pasa en Venezuela va a tener un impacto en lo que está pasando en Cuba": experto sobre el plan de "Estado de Guerra" aprobado por el régimen cubano

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Kevin Warsh, exgobernador - AFP
Donald Trump

Trump nomina al exgobernador Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Fed

Sobrevuelo de B-2 Spirit - Foto de referencia Canva
Aviones de combate

Intrigante sobrevuelo de avión similar a bombardero B-2 cerca del Área 51 fue captado en grabación térmica

Gustavo Petro - EFE
Gobierno de Colombia

"Un fracaso": Omar Bula sobre Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que convocó Petro en Colombia

Petróleo Venezolano - EFE
Estados Unidos

Estados Unidos flexibiliza sanciones contra el sector petrolero de Venezuela, pero pone condiciones

Asociación de Fútbol de Malasia | Foto: AFP
Fútbol

Todos los miembros de la Asociación de Fútbol de Malasia dimitieron por polémico caso de jugadores nacidos en el extranjero

Miguel Díaz-Canel
Régimen cubano

"Lo que pasa en Venezuela va a tener un impacto en lo que está pasando en Cuba": experto sobre el plan de "Estado de Guerra" aprobado por el régimen cubano

Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Avión

Reportan que avión de la aerolínea Satena desapareció de los radares en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre