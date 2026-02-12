Así es la polémica reforma laboral de Javier Milei que fue aprobada por el Senado

La reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, fue aprobada en el Senado en la madrugada de este jueves y quedará en manos de la cámara baja, tras una jornada de protestas en Buenos Aires que terminó con violentos cruces entre policías y manifestantes.

Con 42 votos a favor y 30 en contra, la reforma será debatida en los próximos días por los diputados, quienes todavía pueden revisar su texto.

Tras la aprobación, los senadores permanecieron discutiendo los pormenores de la ley punto por punto. Mientras se debatía el proyecto en el recinto, miles de personas se manifestaron en la plaza lindante con el Congreso, en el centro de Buenos Aires.

Sin embargo, Milei calificó la aprobación como algo "histórico".

Cabe resaltar que la reforma laboral propone reducir indemnizaciones, facilita el despido, limita el derecho a huelga, permite pagos en especie y habilita al empleador a exigir el fraccionamiento de las vacaciones, entre otras propuestas que la Confederación General del Trabajo (CGT).

Por su parte, la oposición y los sindicatos cuestionan que no hay creación de empleos porque la economía muestra signos de estancamiento, caída del consumo y de la producción industrial.

La ley "no va a generar empleo, no va a generar inversión mientras se mantiene el plan económico", dijo en el cierre del debate el senador opositor José Mayans, quien demostró que el espíritu de la reforma es "violatorio" y "regresivo".

Asimismo, la senadora oficialista Patricia Bullrich, principal defensora de la ley, dijo que la ley busca "simplificar" la vida laboral del país y que las nuevas generaciones puedan "vivir con dignidad y con futuro".

"Este sistema fracasó", declaró, y planteó que el proyecto apunta a "generar una Argentina que crezca en lo privado, que crezca con empresas, que crezca con producción".

El gobierno negoció a contrarreloj una treintena de modificaciones al proyecto original para asegurar su pronto pase a Diputados. El objetivo es lograr que la reforma sea ley antes del 1 de marzo cuando Milei abra el período de sesiones ordinarias del Congreso.

La diputada opositora Julia Strada dijo a la AFP que su bancada hará "absolutamente todo para que no se trate" el tema en el recinto. "Veremos qué estrategia seguiremos".