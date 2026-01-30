NTN24
Viernes, 30 de enero de 2026
Costa este de EE. UU. se prepara para un fin de semana de frío ártico, con temperaturas bajo cero en el estado de la Florida

enero 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Una ola de frío polar ha generado una posibilidad de nieve en varias ciudades de Florida, algo muy inusual en la región y que podría afectar a residentes y autoridades.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) pronostican un 20% de probabilidad de nieve en la zona, según datos oficiales reportados por Newsweek.

La interacción entre un sistema invernal y una masa de aire ártico está generando condiciones inestables en Florida, lo que podría traer nieve a algunas zonas.

El NWS mantiene en alerta a las zonas costeras, incluyendo Tampa, por posible nieve aislada en la madrugada del domingo.

“Se pronostica que el núcleo del aire ártico se desplace inusualmente lejos al sur, hacia el sureste de EE. UU. este fin de semana, antes de abandonar la costa”, indicó.

o

Según Newsweek, meteorólogos federales y estatales confirman que la predicción se basa en datos oficiales y el índice de severidad invernal de NOAA, que por primera vez incluye a Tampa con una pequeña probabilidad de nieve.

La capa de nieve ártica se mueve hacia Kentucky y se espera que se expanda por el sur de los Apalaches el sábado. Luego, el ciclón se intensificará frente a la costa del Atlántico Medio entre la noche del sábado y el domingo.

Se prevé, durante el sábado, que la nieve se extienda sobre las Carolinas, el sur de Virginia y el norte de Georgia durante gran parte del sábado.

Entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, se esperan vientos intensos con nieve moderada a intensa en los Outer Banks de Carolina del Norte, lo que podría generar ventiscas. El ciclón se moverá hacia el mar el domingo por la mañana.

En el noroeste del Pacífico, se esperan lluvias en zonas costeras y nieve en laderas altas debido a sistemas frontales con alta humedad. En el oeste intermontano, habrá nieve en regiones montañosas de Idaho, Montana y Wyoming. En las llanuras del norte, la masa de aire ártico traerá nevadas a las Dakotas y Nebraska.

