Lunes, 16 de febrero de 2026
Caribe

Junto al Comando Sur de EE. UU., país caribeño incautó un cargamento de más de 2 toneladas de cocaína: "Ha sido el más grande en la historia"

febrero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Decomiso en República Dominicana - Captura de video (@DNCDRD)
La incautación se logró tras "más de 15 horas de seguimiento ininterrumpido" a una lancha.

Las autoridades de República Dominicana informaron sobre la incautación de más de dos toneladas de cocaína durante un operativo en conjunto con el Comando Sur de Estados Unidos.

De acuerdo con un comunicado de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la incautación tuvo lugar el domingo en las inmediaciones de la provincia Peravia tras "más de 15 horas de seguimiento ininterrumpido" a una lancha rápida con personas a bordo.

La embarcación, aparentemente proveniente de Sudamérica, llevaba a bordo "un importante cargamento de 2.049 paquetes (más de dos toneladas) de presunta cocaína", según detallaron las autoridades dominicanas en el comunicado.

En entrevista con la agencia de noticias AFP, el portavoz de la DNCD, Carlos Devers, dijo que el decomiso de "este cargamento en el interior de una lancha ocupada ha sido el más grande en la historia".

Durante el operativo, que se desarrolló en conjunto con el Comando Sur de Estados Unidos, fueron arrestados seis hombres de origen dominicano.

Desde hace varios meses, la Administración de Estados Unidos, encabezada por el presidente republicano Donald Trump, lleva a cabo ataques contra lanchas sospechosas en el Caribe.

Washington libra la guerra contra supuestos "narcoterroristas" que operan desde Venezuela, país latinoamericano donde además ejecutó una operación el 3 de enero para capturar a la cabeza del régimen chavista, Nicolás Maduro.

o

En el marco del despliegue militar en aguas internacionales, República Dominicana comenzó a colaborar y anunció varias incautaciones de drogas.

Si embargo, el reciente decomiso se produce días después de que Estados Unidos anunciara el cierre de su oficina antidrogas en territorio dominicano por sospechas de corrupción.

El cierre fue confirmado por la embajadora Leah Campos mediante un comunicado publicado en X, aunque no precisó qué caso llevó a dicha decisión.

Sin embargo, se supo que un supervisor de la DEA en República Dominicana fue arrestado poco después en Estados Unidos al ser acusado de soborno y fraude de visados.

