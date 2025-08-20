La Cumbre Anual Concordia 2025 se prepara para dar comienzo en septiembre a su edición número 15 en Nueva York

La ciudad de Nueva York en Estados Unidos se prepara para recibir la Cumbre Anual Concordia 2025, que tendrá lugar los días 21, 22, 23 y 24 de septiembre durante la semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Se trata de la cumbre número 15 que reunirá a las figuras más influyentes del mundo actual para impulsar el diálogo, promover la colaboración y, de manera conjunta, sentar las bases para un futuro más equitativo y sostenible.

La Cumbre Anual Concordia 2025 "se basará en su trayectoria de aprovechar su comunidad en todos los sectores y ámbitos para generar conversaciones esenciales orientadas a la acción sobre las prioridades que centran la atención mundial en la Asamblea General de las Naciones Unidas".

Entre los temas que se debatirán se encuentra economía y comercio global; democracia, seguridad y riesgo geopolítico; energía, medio ambiente y transición; oportunidades y desafíos en materia de salud; promoción de los derechos humanos y el progreso social, y tecnología innovadora.

El evento comenzará el 21 de septiembre con una velada y, durante los próximos tres días, la programación se desarrollará simultáneamente en tres escenarios en los que habrá ponencias magistrales de alto nivel, mesas redondas, charlas informales, entre otros.

Las personas interesadas en ser parte del evento en la Gran Manzana pueden adquirir las entradas a través del siguiente enlace, donde pueden llevar a cabo su registro y escoger el tipo de acceso deseado: https://bit.ly/ANN25-TicketSales-NTN24.

Además, en el enlace (https://www.concordia.net/annualsummit/2025-annual-summit-overview/) se podrá encontrar toda la información relacionada con speakers confirmados, la agenda y desglose de los temas de debate.