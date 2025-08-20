NTN24
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Concordia

La Cumbre Anual Concordia 2025 se prepara para dar comienzo en septiembre a su edición número 15 en Nueva York

agosto 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Cumbre Anual Concordia 2025
El evento se desarrollará del 21 al 24 de septiembre durante la semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La ciudad de Nueva York en Estados Unidos se prepara para recibir la Cumbre Anual Concordia 2025, que tendrá lugar los días 21, 22, 23 y 24 de septiembre durante la semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Se trata de la cumbre número 15 que reunirá a las figuras más influyentes del mundo actual para impulsar el diálogo, promover la colaboración y, de manera conjunta, sentar las bases para un futuro más equitativo y sostenible.

La Cumbre Anual Concordia 2025 "se basará en su trayectoria de aprovechar su comunidad en todos los sectores y ámbitos para generar conversaciones esenciales orientadas a la acción sobre las prioridades que centran la atención mundial en la Asamblea General de las Naciones Unidas".

Entre los temas que se debatirán se encuentra economía y comercio global; democracia, seguridad y riesgo geopolítico; energía, medio ambiente y transición; oportunidades y desafíos en materia de salud; promoción de los derechos humanos y el progreso social, y tecnología innovadora.

El evento comenzará el 21 de septiembre con una velada y, durante los próximos tres días, la programación se desarrollará simultáneamente en tres escenarios en los que habrá ponencias magistrales de alto nivel, mesas redondas, charlas informales, entre otros.

Las personas interesadas en ser parte del evento en la Gran Manzana pueden adquirir las entradas a través del siguiente enlace, donde pueden llevar a cabo su registro y escoger el tipo de acceso deseado: https://bit.ly/ANN25-TicketSales-NTN24.

Además, en el enlace (https://www.concordia.net/annualsummit/2025-annual-summit-overview/) se podrá encontrar toda la información relacionada con speakers confirmados, la agenda y desglose de los temas de debate.

Jorge 'Tuto' Quiroga, candidato a la Presidencia de Bolivia (EFE)
Bolivia

“Hoy lo estamos haciendo en Bolivia y quiero que ese mismo beneficio lo tengan todos los hermanos, incluyendo los que están sometidos por los tres piratas del Caribe”, Jorge ‘Tuto’ Quiroga en referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua

Gobierno de Estados Unidos

"Maduro no es un presidente legítimo, es un jefe fugitivo de un cártel": Gobierno de Estados Unidos a pregunta sobre si considera poner fuerzas en terreno en Venezuela

Claudia Sheinbaum | Foto: EFE
Estados Unidos y México

“El crimen organizado trasnacional es algo que se fortaleció en las administraciones mexicanas”: analista sobre acuerdo entre México y la DEA

Donald Trump y Nicolás Maduro - Foto AFP
Cartel de Los Soles

"Trump con el título 50 cuenta con cuatro categorías de acciones que puede llevar adelante para contrarrestar la amenaza del Cartel de los Soles": exoficial estadounidense sobre despliegue militar en el mar Caribe

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Cartel de Los Soles

"El régimen de Maduro está acorralado y en uno de sus peores momentos": expertos analizan el despliegue de buques de guerra de EE. UU. en el Caribe

