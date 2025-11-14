David Villa, campeón del mundo con España, reveló los defensas más complicados que enfrentó en su carrera; dos son colombianos

El exdelantero español David Villa, quien fue campeón del mundo con España en el mundial del 2010, tuvo un diálogo con el youtuber ‘DjMaRiiO’ en el que contó detalles de lo que fue su carrera como futbolista y mencionó los tres defensas que más le causaron problemas en la cancha.

Para sorpresa de muchos, en su top 3 hay dos colombianos: Amaranto Perea e Iván Ramiro Córdoba, pues, según palabras del ‘guaje’ eran muy rápidos y le costaba ganarles duelos individuales.

Al primero que mencionó fue a Carles Puyol, el recordado defensor y capitán del Barcelona, con quien compartió camerino en la selección y después fueron compañeros en el club azulgrana, pero lo enfrentó cuando él hacia parte del Atlético de Madrid.

“Puyol es el que más costó, a mí me iba mal con defensores rápidos y él era bastante rápido y muy pegajoso, tenía muchos problemas”, aseveró Villa.

Luego mencionó a Perea, quien actualmente se desempeña como asistente técnico de la selección Colombia de Néstor Lorenzo, y a Iván Ramiro Córdoba cuando militó en el Inter de Milán.

“No era de los mejores centrales del mundo, pero me causaba muchos problemas Perea, el colombiano, era rapidísimo, y luego también me puso las cosas bastante difíciles, recuerdo en un par de partidos, otro colombiano, Córdoba, del Inter, porque también era muy rápido”, dijo ‘el guaje’.

“Eran rápidos y me contrarrestaban mucho, yo prefería un central grande y fuerte pero que fuese lento antes que uno pequeño y más endeble, que fuese rápido”, terminó su respuesta el exdelantero de la selección española.