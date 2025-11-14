NTN24
Viernes, 14 de noviembre de 2025
David Villa, campeón del mundo con España, reveló los defensas más complicados que enfrentó en su carrera; dos son colombianos

noviembre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
David Villa, exfutbolista español / FOTO: EFE
David Villa, exfutbolista español / FOTO: EFE
El ‘guaje’, ya retirado del fútbol, dijo que la pasaba mal con los defensores que eran rápidos y mencionó a dos colombianos.

El exdelantero español David Villa, quien fue campeón del mundo con España en el mundial del 2010, tuvo un diálogo con el youtuber ‘DjMaRiiO’ en el que contó detalles de lo que fue su carrera como futbolista y mencionó los tres defensas que más le causaron problemas en la cancha.

Para sorpresa de muchos, en su top 3 hay dos colombianos: Amaranto Perea e Iván Ramiro Córdoba, pues, según palabras del ‘guaje’ eran muy rápidos y le costaba ganarles duelos individuales.

o

Al primero que mencionó fue a Carles Puyol, el recordado defensor y capitán del Barcelona, con quien compartió camerino en la selección y después fueron compañeros en el club azulgrana, pero lo enfrentó cuando él hacia parte del Atlético de Madrid.

“Puyol es el que más costó, a mí me iba mal con defensores rápidos y él era bastante rápido y muy pegajoso, tenía muchos problemas”, aseveró Villa.

Luego mencionó a Perea, quien actualmente se desempeña como asistente técnico de la selección Colombia de Néstor Lorenzo, y a Iván Ramiro Córdoba cuando militó en el Inter de Milán.

o

“No era de los mejores centrales del mundo, pero me causaba muchos problemas Perea, el colombiano, era rapidísimo, y luego también me puso las cosas bastante difíciles, recuerdo en un par de partidos, otro colombiano, Córdoba, del Inter, porque también era muy rápido”, dijo ‘el guaje’.

“Eran rápidos y me contrarrestaban mucho, yo prefería un central grande y fuerte pero que fuese lento antes que uno pequeño y más endeble, que fuese rápido”, terminó su respuesta el exdelantero de la selección española.

