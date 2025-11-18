Trinidad y Tobago niega que Trump le haya solicitado usar el archipiélago para "lanzar ataques contra Venezuela"

En medio de la incertidumbre por la creciente crisis entre Estados Unidos y el régimen de Venezuela, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, aliada del presidente Donald Trump, negó que Washington le haya pedido usar el archipiélago para lanzar ataques contra Venezuela.

Las declaraciones de la premier se dan en plenos ejercicios militares de marines estadounidenses en su país, mismos que provocaron una oleada de teorías sobre un eventual operativo en suelo venezolano.

Cabe recordar que, desde agosto, el Gobierno Trump mantiene en el Caribe media docena de buques de guerra, oficialmente para combatir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

"Estados Unidos NUNCA pidió usar nuestro territorio para lanzar ataques contra el pueblo de Venezuela. El territorio de Trinidad y Tobago NO será usado para lanzar ataques contra el pueblo de Venezuela", dijo.

Y agregó: "Trinidad y Tobago no participará en ningún acto que pueda dañar al pueblo venezolano. Continuamos manteniendo relaciones pacíficas con el pueblo de Venezuela".

El jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro, por su parte, considera el despliegue estadounidense en el Caribe una "amenaza" y tachó los ejercicios militares conjuntos en el archipiélago de "irresponsables".

Maduro acusó a la primera ministra de "hipotecar" a Trinidad y Tobago "para arrojar una fuerza militar frente a Venezuela". Auguró además que "le va a ir muy mal por estos pasos en falso que está dando contra la paz de su país y de la región".

Las maniobras en Trinidad y Tobago están previstas hasta el viernes y son las segundas en menos de un mes.

Trump, a su vez, sorprendió el lunes al señalar que hablará en algún momento con Maduro y no descartó la posibilidad de enviar soldados estadounidenses a Venezuela: "No, no lo descarto, no descarto nada", respondió a periodistas sobre las tropas.

Persad-Bissessar también afirmó apoyar discusiones entre Trump y Maduro. "La mejor manera de resolver los problemas es mediante el diálogo".

"Hay muchos problemas urgentes. Está el problema del narcotráfico (...) y de la trata de personas. Está el problema de las elecciones que no son ni libres ni justas", dijo la primera ministra sobre su vecino.

Y añadió que "está el problema de las pandillas peligrosas que siembran el caos en otros países", y el "problema de una crisis humanitaria donde millones huyen de regímenes opresivos".

Desde su llegada al poder en mayo, Persad-Bissessar ha multiplicado las declaraciones hostiles al gobierno venezolano y asocia la inmigración venezolana con la alta criminalidad en el archipiélago.