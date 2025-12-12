"Traición monumental": grupo de hinchas le pide a la FIFA detener la venta de entradas para el Mundial ante precios que se acercan a los 7.000 dólares

El grupo de aficionados Football Supporters Europe (FSE) pidió a la FIFA que suspenda de inmediato la venta de entradas entregadas a las selecciones nacionales para el Mundial del año que viene, acusando al organismo rector del fútbol de imponer unos precios "exorbitantes" que arriesgan dejar fuera del torneo a los hinchas ordinarios.

En un comunicado difundido el jueves, la agrupación afirmó que los precios de las entradas asignadas a las Asociaciones Miembro Participantes (AMP) —que suelen distribuirse a través de clubes oficiales de aficionados o programas de fidelización— alcanzaron niveles "astronómicos".

Según FSE, calculando en las tablas de precios distribuidas discretamente a las asociaciones nacionales, un aficionado que seguiría a su equipo desde el primer partido de la fase de grupos hasta la final a través de la ruta de las AMP pagaría al menos 6.900 dólares, casi cinco veces el costo equivalente en la Copa Mundial de 2022 en Qatar.

Asimismo, a los hinchas se les pide que paguen el 'importación íntegro FIFA' a principios de 2026 para asegurarse el derecho a comprar entradas hasta la final.

Para mayor frustración de los aficionados, FSE dijo que la categoría de precio más baja, la 4, no se pondrá a disposición de los seguidores más fieles a través de sus asociaciones, pues la FIFA reservará esas entradas para la venta al público en general y las someterá a precios dinámicos.

El grupo calificó esta decisión de "traición monumental" a la tradición del Mundial y a la contribución de los seguidores viajeros al ambiente del torneo.

La Football Supporters Association, un organismo que representa a los aficionados de Inglaterra y Gales, declaró que pidió a la Asociación Inglesa de Fútbol que presione a la FIFA.

"Los precios para los partidos de Inglaterra se han fijado como unos de los más altos, con un precio de 7.020 dólares si se quiere seguir al equipo desde el principio hasta la final", señaló un comunicado.

"Apoyamos a Football Supporters Europe en su petición de que se detenga la venta de entradas y pedimos a la FA que colabore con otras federaciones para cuestionar directamente estos precios vergonzosos", agregaron.

Por primera vez en un Mundial no habrá precios uniformes en todos los partidos de la fase de grupos, alegó FSE, teniendo en cuenta que la FIFA introducirá precios variables basados en nociones opacas como el "atractivo" de un encuentro.

Lo anterior significa, entretanto, que los aficionados a diferentes equipos podrían pagar diferentes cantidades por la misma categoría de entrada en la misma fase, con poca transparencia sobre cómo se fijan los precios de cada encuentro.