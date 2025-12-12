NTN24
Viernes, 12 de diciembre de 2025
Viernes, 12 de diciembre de 2025
FIFA

"Traición monumental": grupo de hinchas le pide a la FIFA detener la venta de entradas para el Mundial ante precios que se acercan a los 7.000 dólares

diciembre 12, 2025
Por: David Esteban Pinzón
MetLife Stadium - Foto EFE
MetLife Stadium - Foto EFE
Los aficionados de distintos equipos podrían pagar diferentes cantidades por la misma categoría de entrada en la misma fase.

El grupo de aficionados Football Supporters Europe (FSE) pidió a la FIFA que suspenda de inmediato la venta de entradas entregadas a las selecciones nacionales para el Mundial del año que viene, acusando al organismo rector del fútbol de imponer unos precios "exorbitantes" que arriesgan dejar fuera del torneo a los hinchas ordinarios.

En un comunicado difundido el jueves, la agrupación afirmó que los precios de las entradas asignadas a las Asociaciones Miembro Participantes (AMP) —que suelen distribuirse a través de clubes oficiales de aficionados o programas de fidelización— alcanzaron niveles "astronómicos".

o

Según FSE, calculando en las tablas de precios distribuidas discretamente a las asociaciones nacionales, un aficionado que seguiría a su equipo desde el primer partido de la fase de grupos hasta la final a través de la ruta de las AMP pagaría al menos 6.900 dólares, casi cinco veces el costo equivalente en la Copa Mundial de 2022 en Qatar.

Asimismo, a los hinchas se les pide que paguen el 'importación íntegro FIFA' a principios de 2026 para asegurarse el derecho a comprar entradas hasta la final.

Para mayor frustración de los aficionados, FSE dijo que la categoría de precio más baja, la 4, no se pondrá a disposición de los seguidores más fieles a través de sus asociaciones, pues la FIFA reservará esas entradas para la venta al público en general y las someterá a precios dinámicos.

o

El grupo calificó esta decisión de "traición monumental" a la tradición del Mundial y a la contribución de los seguidores viajeros al ambiente del torneo.

La Football Supporters Association, un organismo que representa a los aficionados de Inglaterra y Gales, declaró que pidió a la Asociación Inglesa de Fútbol que presione a la FIFA.

"Los precios para los partidos de Inglaterra se han fijado como unos de los más altos, con un precio de 7.020 dólares si se quiere seguir al equipo desde el principio hasta la final", señaló un comunicado.

"Apoyamos a Football Supporters Europe en su petición de que se detenga la venta de entradas y pedimos a la FA que colabore con otras federaciones para cuestionar directamente estos precios vergonzosos", agregaron.

Por primera vez en un Mundial no habrá precios uniformes en todos los partidos de la fase de grupos, alegó FSE, teniendo en cuenta que la FIFA introducirá precios variables basados en nociones opacas como el "atractivo" de un encuentro.

o

Lo anterior significa, entretanto, que los aficionados a diferentes equipos podrían pagar diferentes cantidades por la misma categoría de entrada en la misma fase, con poca transparencia sobre cómo se fijan los precios de cada encuentro.

Temas relacionados:

FIFA

Mundial 2026

Estadios

Hinchas

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El Nobel de María Corina Machado y su importancia para las víctimas de la represión de Maduro: "la situación en Venezuela no es una anécdota"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Colombia podría darle asilo a Nicolás Maduro?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es como una anaconda": abogado explica estrategia de Trump con la sanción a barcos petroleros venezolanos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ausencia de María Corina Machado en la ceremonia del Nobel fue "una operación de inteligencia anticipativa", advierte exasesor de Seguridad de la ONU

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Es el honor más grande de toda mi carrera”: los detalles que contó uno de los miembros del grupo privado que ayudó a María Corina Machado salir de Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué significa que Miami tenga una alcaldesa demócrata tras casi 30 años de control republicano?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado
María Corina Machado, Nobel de Paz

¿Cómo salió María Corina Machado de Venezuela? ¿Aviones de combate F18 de EEUU escoltaron su salida?

Donald Trump, presidente de EE. UU.
Gobierno de Estados Unidos

"Es como una anaconda": abogado explica estrategia de Trump con la sanción a barcos petroleros venezolanos

Foto de referencia (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

El Nobel de María Corina Machado y su importancia para las víctimas de la represión de Maduro: "la situación en Venezuela no es una anécdota"

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

“María Corina ha logrado darle un sentido a la resistencia democrática venezolana”: sociólogo sobre la entrega del Premio Nobel de Paz

Eileen Higgins, alcaldesa electa de Miami (AFP)
Miami

¿Qué significa que Miami tenga una alcaldesa demócrata tras casi 30 años de control republicano?

Más de Deportes

Ver más
Eliminatorias al Mundial 2026 - Foto AFP
FIFA

En plena carrera mundialista, FIFA iniciará investigaciones contra selección cuyos jugadores fueron sancionados por falsificar documentos

Jugadores de Estudiantes de La Plata | Foto: EFE
AFA

La AFA anunció dura sanción contra Estudiantes de La Plata por darle la espalda en el pasillo de campeones a los jugadores de Rosario Central

Radamel Falcao García - Foto: EFE
Radamel Falcao García

Falcao García respalda a sus compatriotas Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero pese al bajo rendimiento en esta temporada con River Plate

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Visa - Foto Canva de referencia
visas

Estados Unidos revoca visa a funcionario de país caribeño acusado de apoyar a las bandas terroristas y obstruir la lucha contra el crimen

Foto de referencia (EFE)
Elecciones en Honduras

Preocupación frente a los comicios de Honduras por posibles injerencias de regímenes como el de Maduro

Protestas de familiares de presos políticos. (EFE)
Presos políticos en Venezuela

Entre 900 y 1.000 presos políticos tiene el régimen de Maduro como "fichas de canje"

Incendio en la COP30 de Brasil - AFP
Brasil

Impactantes imágenes del incendio en la cumbre climática COP30 de la ONU en Brasil

el secretario de Guerra, Pete Hegseth,
Despliegue militar de Estados Unidos

Secretario de Guerra se pronunció sobre despliegue de EE. UU.: "Apenas hemos comenzado a atacar barcos narco y a enviar a los narcoterroristas al fondo del océano"

Vista de Pete Hegseth a República Dominicana - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Tras reunión con secretario de Guerra Hegseth, República Dominicana autoriza a EE. UU. a usar aeropuerto para su despliegue en el Caribe

Ejercicios recientes en el Caribe de un avión B-52 difundidos por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Despliegue militar

"EE.UU. le está diciendo al régimen que se le agotan las posibilidades de llegar a un acuerdo": analista tras sobrevuelos de patrullaje cerca de las costas venezolanas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre