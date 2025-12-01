NTN24
Lunes, 01 de diciembre de 2025
Lacava

Gobernador chavista entrega balones de fútbol a jóvenes venezolanos con la condición de que los reciban firmados por él

diciembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Rafael Lacava, colaborador del régimen madurista - Fotos: X
En un reciente evento desarrollado en Carabobo, Venezuela, el gobernador de esta entidad, Rafael Lacava entregó balones de fútbol a varios jóvenes.

No obstante, lo que marcó la actividad fue una situación un tanto rara la cual ha sido bastante comentada en redes sociales.

En video se ve al funcionario chavista ofrecer estas pelotas firmadas por él, como si se tratara de una leyenda del balompié.

En el mencionado clip se puede observar a Lacava haciendo entrega de las coloridas ‘esféricas’, mientras baila.

Asimismo, se aprecia que, antes de entregar el obsequio, el colaborador del régimen madurista, con marcador color negro en mano, firma el balón.

En varias plataformas digitales como Threads, Instagram y X, donde circula el audiovisual, múltiples usuarios han comentado la situación.

“Este pana no nos deja de sorprender, ahora el capítulo se llama: ‘Me creo Maradona, Pelé, Cristiano y Messi, juntos’, escribió un internauta en Threads.

“Todos sabemos que quería ser un gran futbolista, pero bueno, por lo menos está cumpliendo su sueño mediante su hijo que ya está en la Vinotinto”, expresó otro internauta, pero esta vez en Instagram.

“Nos dio carisma, nos dio baile, nos dio entretenimiento y nos dio pena”: manifestó (en son de broma) una usuaria de X (Twitter).

A pesar de la tensión entre el Gobierno Trump y el régimen de Nicolás Maduro, a propósito del despliegue de la unión americana en el mar Caribe para contrarrestar al narcotráfico, Rafael Lacava sigue muy activo en sus redes sociales, incluso, hablando de otros temas como “motivación, economía y deporte”.

Sobre esto, analistas políticos coinciden en que ese "estilo irreverente” y “enfoque en la gestión”, mostrado en su contenido digital, hacen parte de una táctica de marketing político que le ha funcionado para mantener popularidad.

