La degradación de hábitats amenaza a miles de especies migratorias como las mariposas monarca

La degradación de los ecosistemas naturales está poniendo en riesgo a miles de especies que cada año recorren largas distancias para reproducirse o alimentarse, entre ellas, destaca la mariposa monarca, símbolo de la migración animal, que viaja miles de kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta los bosques de Michoacán y el Estado de México. Sin embargo, su población se ha reducido drásticamente en las últimas décadas.

Según el informe de la ONU, pese a los esfuerzos de conservación, la mariposa monarca ha perdido gran parte de su hábitat natural. La expansión agrícola, el uso intensivo de pesticidas y los efectos del cambio climático han contribuido a la desaparición del algodonillo, planta fundamental para su ciclo de vida, ya que en ella deposita sus huevos y se alimentan sus orugas.

En entrevista con Clic Verde de NTN24, María Luisa Rossel, portavoz de la Federación Nacional de Vida Silvestre (National Wildlife Federation), explicó que “sin el algodonillo, la especie no puede sobrevivir”.

“Para que la especie se recupere realmente, se necesitan medidas de protección a nivel estatal y federal que aseguren la conservación de sus zonas de reproducción y hibernación”, indicó Rossel.

Además de su belleza y valor simbólico, la mariposa monarca cumple un papel esencial como polinizador y bioindicador. “Su migración es vital para la salud de los ecosistemas”, explicó Rossel.

Por ello, la National Wildlife Federation promueve la siembra de plantas nativas y la creación de jardines sostenibles, además de su programa trinacional Municipio con la Monarca, que involucra a más de 2.000 autoridades locales en la conservación de esta especie icónica del continente americano.