Duro relato de esposa de exmilitar colombiano condenado en Rusia por supuestamente combatir a favor de Ucrania: “Nos enteramos por las redes sociales”

Los exmilitares colombianos Alexander Ante, de 48 años, y José Medina, de 37 años, fueron condenados a 13 años de cárcel en Rusia por participar como supuestos "mercenarios" en las hostilidades del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el conflicto en Europa.

La sentencia representa un nuevo capítulo en el drama humanitario que viven sus familias desde julio de 2024, cuando ambos fueron capturados en un aeropuerto de Caracas durante una escala en su regreso a Colombia.

En entrevista con el programa La Noche de NTN24, Cielo Paz, esposa de José Medina, expresó su consternación al conocer la sentencia dictada en un tribunal ruso en la región ocupada de Donetsk.

“La noticia nos la dio un amigo periodista, porque nosotros no sabíamos nada. Fue muy conmovedor saber que vamos a estar 13 años sin mi esposo. Es mucho tiempo. Y por parte del consulado no nos dijeron nada (...) nos enteramos por él y por las redes sociales”, dijo.

Por otro lado, aseveró que ambas familias no ha tenido ningún tipo de contacto con sus familiares: “Yo le he pedido al Consulado que haga posible esa llamada, ya que hace mucho tiempo no hablamos con mi esposo ni con la familia de Alexander Ante. Ninguna comunicación hemos tenido con ellos”.

También participó desde Rusia la internacionalista y socióloga Elena Bogush, quien ofreció una perspectiva jurídica de la situación de los colombianos condenados en medio del conflicto entre Moscú y Kiev.

“Ser mercenario está condenado en todos los países del mundo. Así que eso no me asombra mucho (...) Lo que sí no me asombra, pero me da mucha pena, es que los mercenarios colombianos están tanto en el Ejército ucraniano como en el Ejército ruso y están combatiendo entre sí”, comentó.