Cuando se anuncia la operación Lanza del Sur, Estados Unidos divulga las primeras imágenes del portaviones Gerald Ford en el Atlántico junto a un bombardero B-52

Estados Unidos divulgó este 13 de noviembre las primeras imágenes del portaviones USS Gerald R. Ford en el Atlántico junto a un bombardero B-52, aviones de guerra y la flota de buques acorazados que lo escoltan.

En las imágenes se observan diferentes ejercicios militares que demuestran el poderío de esta moderna máquina de la unión americana, que ingresó al área de responsabilidad del Comando Sur de EE.UU.

Imágenes del portaviones Gerald R. Ford durante ejercicios en el Atlántico - Fotos Departamento de Guerra/Seaman Zamirah Connor

"El USS Gerald R. Ford (CVN 78), los F/A-18E/F Super Hornets asignados a los Escuadrones de Caza de Ataque 31, 37, 87 y 213 del Ala Aérea Embarcada Ocho, y un B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos operan como una fuerza conjunta multidominio, el 13 de noviembre de 2025", dice la descripción de las imágenes.

Y agrega: "Las fuerzas militares estadounidenses, como el Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford, están desplegadas en apoyo de la misión del Comando Sur de los Estados Unidos, las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las prioridades del Presidente para interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger la patria".

Las fotografías se conocen cuando el Gobierno Trump ha anunciado la operación "Lanza del Sur".

Este jueves, Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, comunicó que la operación militar "Southern Spear" (Lanza del Sur) está en marcha y que su objetivo es la lucha contra el narcotráfico originado en Latinoamérica.

A través de la red social X, Hegseth explicó que el operativo “estará liderado por un grupo de trabajo conjunto específico y el Comando Sur, que comprende las operaciones militares estadounidenses en Suramérica, Centroamérica y el Caribe”.

"El presidente Donald Trump ordenó actuar, y el Departamento de Guerra está cumpliendo", resaltó Hegseth.

Al tiempo, sostiene que dicha "misión defiende nuestra patria (EE.UU.), expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente".

Como última línea en su mensaje, expresó que "el hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos".

Esta nueva estrategia militar se da en un momento marcado por la creciente presión del Gobierno Trump sobre el régimen venezolano encabezado por Nicolás Maduro, por quien ofrecen una recompensa de 50 millones de dólares y es señalado de encabezar el Cartel de los Soles.

Precisamente, el anuncio de la operación "Lanza del Sur" se da luego de que múltiples fuentes le dijeran a la cadena CBS que altos mandos militares presentaron el miércoles de esta semana al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opciones actualizadas de posibles operaciones en Venezuela que incluyen ataques terrestres.