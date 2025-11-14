NTN24
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Cuando se anuncia la operación Lanza del Sur, Estados Unidos divulga las primeras imágenes del portaviones Gerald Ford en el Atlántico junto a un bombardero B-52

noviembre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
En las imágenes se observan diferentes ejercicios militares en el océano Atlántico, en área que es responsabilidad del Comando Sur de EE.UU.

Estados Unidos divulgó este 13 de noviembre las primeras imágenes del portaviones USS Gerald R. Ford en el Atlántico junto a un bombardero B-52, aviones de guerra y la flota de buques acorazados que lo escoltan.

En las imágenes se observan diferentes ejercicios militares que demuestran el poderío de esta moderna máquina de la unión americana, que ingresó al área de responsabilidad del Comando Sur de EE.UU.

Imágenes del portaviones Gerald R. Ford durante ejercicios en el Atlántico - Fotos Departamento de Guerra/Seaman Zamirah Connor
Imágenes del portaviones Gerald R. Ford durante ejercicios en el Atlántico - Fotos Departamento de Guerra/Seaman Zamirah Connor

"El USS Gerald R. Ford (CVN 78), los F/A-18E/F Super Hornets asignados a los Escuadrones de Caza de Ataque 31, 37, 87 y 213 del Ala Aérea Embarcada Ocho, y un B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos operan como una fuerza conjunta multidominio, el 13 de noviembre de 2025", dice la descripción de las imágenes.

o

Y agrega: "Las fuerzas militares estadounidenses, como el Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford, están desplegadas en apoyo de la misión del Comando Sur de los Estados Unidos, las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las prioridades del Presidente para interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger la patria".

Las fotografías se conocen cuando el Gobierno Trump ha anunciado la operación "Lanza del Sur".

Este jueves, Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, comunicó que la operación militar "Southern Spear" (Lanza del Sur) está en marcha y que su objetivo es la lucha contra el narcotráfico originado en Latinoamérica.

Imágenes del portaviones Gerald R. Ford durante ejercicios en el Atlántico - Fotos Departamento de Guerra/Seaman Zamirah Connor
Imágenes del portaviones Gerald R. Ford durante ejercicios en el Atlántico - Fotos Departamento de Guerra/Seaman Zamirah Connor

A través de la red social X, Hegseth explicó que el operativo “estará liderado por un grupo de trabajo conjunto específico y el Comando Sur, que comprende las operaciones militares estadounidenses en Suramérica, Centroamérica y el Caribe”.

"El presidente Donald Trump ordenó actuar, y el Departamento de Guerra está cumpliendo", resaltó Hegseth.

Al tiempo, sostiene que dicha "misión defiende nuestra patria (EE.UU.), expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente".

Como última línea en su mensaje, expresó que "el hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos".

Imágenes del portaviones Gerald R. Ford durante ejercicios en el Atlántico - Fotos Departamento de Guerra/Seaman Zamirah Connor
Imágenes del portaviones Gerald R. Ford durante ejercicios en el Atlántico - Fotos Departamento de Guerra/Seaman Zamirah Connor

Esta nueva estrategia militar se da en un momento marcado por la creciente presión del Gobierno Trump sobre el régimen venezolano encabezado por Nicolás Maduro, por quien ofrecen una recompensa de 50 millones de dólares y es señalado de encabezar el Cartel de los Soles.

o

Precisamente, el anuncio de la operación "Lanza del Sur" se da luego de que múltiples fuentes le dijeran a la cadena CBS que altos mandos militares presentaron el miércoles de esta semana al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opciones actualizadas de posibles operaciones en Venezuela que incluyen ataques terrestres.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Donald Trump

Nicolás Maduro

Cartel de Los Soles

Narcotráfico

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es el comienzo del fin, este noviembre y diciembre, de las tres tiranías trogloditas totalitarias de los tres piratas del Caribe": Tuto Quiroga desde el X Diálogo Presidencial del Grupo IDEA

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El objetivo es crear un narcoestado en Colombia; ya lo lograron en Venezuela": Andrés Pastrana sobre red mundial del tráfico de drogas

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Álvaro Uribe advierte que Colombia podría ser blanco de bombardeos por "albergar terroristas" y la cercanía de Petro con el régimen de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Necesita Ecuador una nueva Constitución o que se cumpla la actual?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Venezuela es el eje del cambio en la región, cae Maduro y la bola de nieve comenzará a moverse": analista sobre otras dictaduras frente al despliegue militar de EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Exgeneral del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson - Foto: EFE
Despliegue militar

"Tienen sistemas antiguos, no muy capaces": exgeneral del Comando Sur de EE. UU. revela detalles sobre el equipamiento militar de Venezuela

Tragedia de Armero - Foto EFE
Tragedia

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

El Secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al régimen de Venezuela como "ilegítimo, una organización narcotraficante".
Despliegue militar de Estados Unidos

Gobierno Trump lanza contundentes mensajes sobre despliegue contra el narcoterrorismo: "Los encontraremos y los mataremos"

Mario Díaz-Balart - Gustavo Petro (AFP)
Mario Díaz-Balart

"Sabemos la relación del señor Petro con grupos narcoterroristas dentro de Colombia": congresista de EE.UU. Mario Díaz-Balart lanza fuertes cuestionamientos contra el presidente colombiano

Jorge 'Tuto' Quiroga y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Grupo IDEA

“Se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o si se queda sometida a una tiránica desgracia”: Jorge ‘Tuto’ Quiroga sobre el despliegue de EE. UU. en el Caribe

Más de Actualidad

Ver más
México realiza operación de rescate tras ataque de EE.UU. a embarcaciones que transportaban "narcóticos en el Pacífico" - Foto AFP
Pacífico

México realiza operación de rescate tras ataque de EE.UU. a embarcaciones que transportaban "narcóticos en el Pacífico"

Cárcel 'El Encuentro' en Ecuador - Foto EFE
Cárcel de Ecuador

"Hay una similitud, pero no va a ser igual": explican funcionamiento de cárcel ecuatoriana, muy parecida a la de Bukele, que fue inaugurada por Noboa

Portaaviones USS Gerald R. Ford | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Aquí las democracias van a tener que definir si están con Estados Unidos o con el narcoterrorismo": Antonio de la Cruz analiza despliegue de poderoso portaaviones en el Caribe

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro
Asamblea General de la ONU

Régimen de Maduro celebra que expertos de la ONU condenaran las acciones militares de EE.UU. en Venezuela

México realiza operación de rescate tras ataque de EE.UU. a embarcaciones que transportaban "narcóticos en el Pacífico" - Foto AFP
Pacífico

México realiza operación de rescate tras ataque de EE.UU. a embarcaciones que transportaban "narcóticos en el Pacífico"

Serie mexicana ‘El Chavo del Ocho’ - Foto de referencia de EFE
México

Falleció a los 87 años reconocida actriz del elenco de 'El chavo del ocho'

Daniel Noboa, presidente de Ecuador (EFE)
Ecuador

¿Necesita Ecuador una nueva Constitución o que se cumpla la actual?

Cárcel 'El Encuentro' en Ecuador - Foto EFE
Cárcel de Ecuador

"Hay una similitud, pero no va a ser igual": explican funcionamiento de cárcel ecuatoriana, muy parecida a la de Bukele, que fue inaugurada por Noboa

Selección Colombia se prepara para el inicio de la Liga de Naciones - Foto: EFE
Selección Colombia Femenina

La selección Colombia femenina ultima detalles para el inicio de la Liga de Naciones en la que peleará desde este viernes por un cupo al Mundial

Trofeo Copa Mundial de la FIFA - Foto EFE
FIFA

FIFA abrió segunda fase de venta de entradas para el Mundial 2026 pero le puso límite de tiempo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre