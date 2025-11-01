El Colombiano Santiago J. Monroy Gana Reconocimiento Internacional con Foto del Oso Andino

El fotógrafo y biólogo colombiano Santiago J. Monroy fue galardonado con un premio internacional por su impresionante foto de un oso andino, obtenida en el páramo de Chingaza, uno de los ecosistemas más ricos de Colombia.

Esta imagen, que capturó la esencia del majestuoso animal de forma íntima y respetuosa, le valió el reconocimiento en el concurso Wildlife Photographer of the Year 2025, organizado por el Museo de Historia Natural de Londres.

En entrevista con Clic Verde de NTN24, Monroy explicó que su propósito con esta fotografía era resaltar los esfuerzos de conservación en la Reserva de la Sociedad Civil Ecopalacio, ubicada en la zona de amortiguamiento del Parque Chingaza. "Quería transmitir era una conexión a través de la mirada del oso, algo cercano y respetuoso, pero a la vez poderoso", comentó Monroy.

Monroy considera que la fotografía tiene un gran poder para conectar a las personas con la naturaleza, especialmente en tiempos donde el ruido de las ciudades a menudo aleja a las nuevas generaciones del entorno natural.

"Las fotografías son una herramienta poderosa para enviar mensajes, invitar a la conservación y a la visita de la fauna, nos permiten observar lo que no vemos todos los días", expresó.

Un logro significativo para Colombia

Ser seleccionado entre los mejores fotógrafos del año en vida silvestre es un sueño cumplido para Monroy, quien ha trabajado durante años para lograr este tipo de reconocimiento.

"Es muy importante para mí, no solo por el logro personal, sino porque le da visibilidad a Colombia como uno de los países más biodiversos del mundo", indicó el fotógrafo.

La fotografía premiada estará expuesta en el Museo de Historia Natural de Londres hasta finales de mayo y también será publicada en el libro Portfolio 2025 del museo, lo que asegura su legado en la historia de la fotografía de vida silvestre.

El premio a Monroy no solo reconoce su habilidad fotográfica, sino también su contribución al entendimiento y apreciación de los ecosistemas colombianos, esenciales para la conservación de especies como el oso andino, que enfrenta amenazas graves en su hábitat natural.