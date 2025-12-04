NTN24
Jueves, 04 de diciembre de 2025
Dan a conocer que renombrado merenguero venezolano se encuentra en estado crítico tras sufrir 3 infartos

diciembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
Bandera de Venezuela, discos, cassettes y cd's musicales - Fotos: X / Pexels
La noticia fue confirmada por el reconocido comediante venezolano 'El Moreno Michael'.

Fue el humorista venezolano Larry Martínez, más conocido como ‘El Moreno Michael’, quien el pasado lunes 1 de diciembre informó que el cantante de merengue Leo Díaz atraviesa una situación médica delicada tras sufrir tres infartos recientes.

A través de las redes sociales, el comediante pidió a sus seguidores elevar oraciones por la salud del artista, recordado por su participación en la orquesta de Wilfrido Vargas.

“Amigos, unamos nuestras oraciones por la pronta recuperación de nuestro querido Leo Díaz”, escribió el reconocido imitador.

‘El Moreno Michael’ también compartió un número de contacto para quienes deseen ofrecer apoyo económico al intérprete.

Entre los mensajes de solidaridad recogidos de diferentes plataformas digitales, resaltan: “Que Dios lo cuide, sus interpretaciones son inmortales”, “Pronta recuperación querido Leo”, “Sanación, fortaleza y amor para su vida”.

Leo Díaz, cuyo nombre real es Leobaldo José Díaz, nació el 9 de abril de 1965 en Maracaibo, estado Zulia (noroeste de Venezuela).

Este artista Inició su trayectoria en los años 80 como vocalista en la agrupación de Wilfrido Vargas, donde destacó por su poderosa voz.

En 1989 debutó como solista con el álbum ‘Wilfrido Vargas Presenta a Leo Díaz: La Nueva Sensación del Merengue’, también publicado bajo el título ‘Por Retenerte’.

A finales de la década de los 80 y buena parte de los 90, Díaz se convirtió en una figura importante del merengue en Venezuela.

Su puesta en escena combinaba carisma, energía y un estilo muy propio. Aunque se ‘nadaba como pez agua’ en el género merengue, Díaz también exploró otros ritmos tropicales.

Su carrera se vio gravemente afectada en 1998, cuando recibió un disparo en un atentado ocurrido frente a su vivienda en Zulia.

Desde ese oscuro instante, paró las grabaciones y giras de manera constante, teniendo, consecuentemente, apariciones esporádicas en el mundo del entretenimiento.

