Sábado, 15 de noviembre de 2025
Argentina

Al menos 20 heridos deja explosión en planta química de Ezeiza, Argentina: las autoridades decretan 'código rojo'

noviembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Explosión sacudió un polo industrial en la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires - Foto: EFE
Explosión sacudió un polo industrial en la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires - Foto: EFE
El fuego, como consecuencia, desató el pánico entre los vecinos de la zona, donde algunas viviendas sufrieron daños.

Una fuerte explosión en un parque industrial en Ezeiza provocó un incendio que afectó varias plantas. Sucedió durante la noche del viernes en el Polígono Spegazzini, a metros de la Autopista Cañuelas-Ezeiza.

o

La emergencia obligó al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires a activar el “código rojo”, un protocolo que se pone en marcha frente a incendios de magnitud, explosiones o situaciones con riesgo masivo para la comunidad.

El incendio desatado por el cimbronazo en un parque industrial al sur de Buenos Aires está contenido y la mayoría de los más de 20 heridos leves que dejó el incidente fueron dados de alta, informaron este sábado autoridades locales.

A última hora del viernes, una densa columna de humo negro y naranja se expandió por el cielo del municipio de Ezeiza, a unos 40 kilómetros de Buenos Aires donde funciona el principal aeropuerto de Argentina.

o

Las explosiones y el fuego provocaron pánico en vecinos de la zona, donde algunas viviendas sufrieron roturas de vidrios y otros daños menores.

"El incendio no está sofocado (...) está contenido, que quiere decir que no se va a salir de los límites donde se desarrolla", dijo Fabián García, director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires a medios locales.

El incidente "tuvo características violentas pero la situación nunca estuvo fuera de control para riesgo de la población", agregó el jerarca.
García explicó que la calidad del aire sigue siendo medida y que el humo tiene partículas suspendidas, "lo que tiende un nivel de afectación, pero no es una situación extremadamente peligrosa".

La explosión provocó heridas leves en más de 20 personas que ya fueron dadas de alta de los centros de salud que asistieron la emergencia, informaron autoridades a medios locales.

Un hombre que sufrió un infarto por la tensión desatada por la emergencia y una embarazada con síntomas de intoxicación, vecina de un barrio aledaño a la explosión, siguen ingresados en centros de salud.

"Vimos un poco de fuego, como una luz, un amanecer. Y de pronto, tipo bomba atómica, se vio un cono de fuego y tembló el piso", comentó Gabriel Olivera, dueño de una constructora, al canal local TN.

o

La autoridades investigan las causas de la explosión que afectó al menos a cinco empresas que funcionan en el mismo polo industrial.

La autopista que atraviesa y conecta la zona con la capital Buenos Aires estuvo cortada hasta este sábado y a partir de media mañana se habilitó el tránsito de forma controlada.

