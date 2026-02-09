Cuba se queda sin combustible para aviones en medio de presión de Estados Unidos

Las autoridades informaron a las aerolíneas que operan en Cuba que el suministro de combustible quedará suspendido durante un mes a partir del lunes a medianoche debido a la crisis energética que enfrenta la isla en medio de la presión de Estados Unidos.

"La aviación civil cubana ha notificado a todas las compañías que ya no habría suministro de JetFuel, el combustible de aviación, a partir del martes 10 de febrero a las 00H00" hora local, indicó bajo condición de anonimato un ejecutivo de una aerolínea europea.

Por ahora, la medida se anuncia por un período de un mes y obligará a las aerolíneas que operan vuelos de largo recorrido a efectuar una "escala técnica" al regreso para asegurar su abastecimiento de queroseno, refirió el ejecutivo.

Los vuelos regionales deberían poder continuar sus conexiones con normalidad, precisó la fuente.

La compañía Air France en La Habana indicó a la AFP que mantiene su ruta con una escala técnica prevista en otro país del Caribe.

Cuba enfrenta una crisis energética debido al fin del suministro de petróleo por parte de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos el 3 de enero.

Rusia acusó este lunes a Estados Unidos de asfixiar a la isla comunista. "La situación en Cuba es realmente crítica", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Las medidas asfixiantes impuestas por Estados Unidos están causando muchas dificultades al país. Estamos estudiando posibles soluciones con nuestros amigos cubanos, al menos para proporcionar la asistencia que podamos", añadió.

En tanto, el canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez, denunció una "cruel agresión" que busca "doblegar la voluntad política de los cubanos".

"El escenario es duro y reclamará gran sacrificio. Nuestra disposición al diálogo es clara y conocida. Se ha reiterado directa y públicamente", agregó.

Entretanto, México envió el domingo a Cuba dos buques cargados con 814 toneladas de ayuda humanitaria, mientras el gobierno de Claudia Scheinbaum negocia una eventual entrega de petróleo a la isla sin ser sancionado por Estados Unidos.