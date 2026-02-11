NTN24
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez se reunió con el secretario de energía de EE. UU. en Miraflores para abordar "una agenda energética beneficiosa para ambas naciones"

febrero 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez, y el secretario de energía de Estados Unidos, Chris Wright - Foto: EFE
El régimen aseguró que el objetivo del encuentro fue “revisar una agenda energética beneficiosa para ambas naciones”.

Este miércoles, la encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, y el secretario de energía de Estados Unidos, Chris Wright, se reunieron en Caracas para abordar “una agenda energética beneficiosa para ambas naciones”, según comunicó el régimen.

El objetivo de dicho encuentro es revisar una agenda energética beneficiosa para ambas naciones, en el marco de la soberanía energética de la nación bolivariana y las relaciones históricas bilaterales”, indicó el régimen.

En medio de la presión estadounidense sobre el régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro, el secretario de Energía arribó a Caracas desde Washington en la mañana de este miércoles, donde fue recibido por la encargada de negocios, Laura Dogu, y horas después se reunió con Rodríguez en Miraflores.

Pdvsa era una empresa de petróleo y gas altamente profesional y técnicamente competente hace 30 años, y ha dejado de serlo desde hace bastante tiempo", dijo días atrás al medio Político.

En unas fotografías divulgadas por el régimen se observa a Delcy Rodríguez saludando a Wright en Miraflores.

Según se ha conocido, este jueves el secretario de Energía enviado desde Washington visitará la Central de Procesamiento (CPF) de Petroindependencia en Monagas y luego se dirigirá a Barcelona para inspeccionar el Mejorador de Petropiar.

Este es el segundo funcionario de la administración Trump que visita Venezuela en menos de un mes, luego de que el jefe de la CIA, John Ratcliffe, lo hiciera días atrás.

