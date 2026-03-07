Estos son algunos países a los que colombianos y venezolanos pueden viajar sin visa

La consultora internacional Henley & Partners publicó su más reciente índice global de pasaportes, que clasifica a los países según la cantidad de destinos a los que sus ciudadanos pueden viajar sin necesidad de visa previa.

VEA TAMBIÉN Estos son los pasaportes más poderosos del mundo y la posición que ocupan Venezuela y Colombia en la prestigiosa lista o

De acuerdo con el ranking, Colombia se ubica alrededor del puesto 34, con acceso a aproximadamente 130 destinos sin visa. Por su parte, Venezuela ocupa cerca del puesto 43, con alrededor de 116 destinos accesibles sin visa previa.

Países de Europa a los que pueden viajar sin visa

Para la mayor parte del continente europeo los colombianos y venezolanos pueden ingresar al país sin visa, siempre y cuando no pasen el tope máximo que son 90 días, adicionalmente si requieren de un requisito denominado (ETIAS) el cual es un permiso electrónico.

Países como Reino Unido e Irlanda, manejan otro tipo de normas, en ese sentido tanto colombiano y venezolanos si requieren visa para ingresar a estos países.

No obstante, en la mayoría de los casos, los viajeros deben cumplir con requisitos básicos como pasaporte vigente, tiquete de salida y comprobantes de alojamiento.

Algunos destinos en Asia sin visa

En Asia también existen varios países que permiten el ingreso solo con pasaporte a turistas colombianos y venezolanos. En estos destinos la permanencia permitida suele ser de hasta 90 días. Entre ellos:

Corea del Sur

Hong Kong

Israel

Turquía

Emiratos Árabes Unidos

Otros países asiáticos permiten el ingreso sin visa por períodos más cortos, generalmente de hasta 30 días, entre ellos:

Singapur

Filipinas

Maldivas

Qatar

Indonesia

Países que sí exigen visa

A pesar de estas facilidades de viaje, todavía existen destinos que exigen visa previa para ciudadanos de ambos países. En el continente americano:

Estados Unidos

Canadá

Cuba

Mientras que en Asia se requiere visa para destinos como:

China

India

Tailandia

Kuwait

Arabia Saudita

Irak

VEA TAMBIÉN En medio de cumbre "Escudo de las Américas", Trump anuncia nueva coalición militar con 17 países para erradicar los carteles en el hemisferio occidental o

Sin embargo, existen algunas diferencias entre nacionalidades. Por ejemplo, Irán permite el ingreso de ciudadanos venezolanos sin visa, mientras que los colombianos sí deben tramitarla previamente.

Cómo se calcula el índice

El Henley Passport Index se basa en datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y analiza la libertad de viaje de los pasaportes del mundo según el número de destinos a los que se puede acceder sin visa previa.

Cabe resaltar que, aunque muchos países no exigen visa, sí pueden solicitar otros requisitos migratorios, como seguro médico, comprobantes financieros o límite de días de permanencia.