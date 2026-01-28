"La fórmula del éxito está en el diálogo": Sergio Díaz-Granados, presidente de la CAF, durante la apertura oficial del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026

Sergio Díaz-Granados, presidente de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, realizó este miércoles la apertura oficial de la nueva edición Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 que se lleva a cabo en Ciudad de Panamá.

De acuerdo con Granados, el objetivo de CAF es potenciar y dotar a la región de una voz propia que aporte soluciones concretas.

“América Latina y el Caribe tienen las piezas necesarias para resolver sus dilemas. La fórmula del éxito está en el diálogo, el esfuerzo sostenido y la suma de potencialidades”, dijo.

“Los problemas que maltratan a la región encontrarán su respuesta a partir de una acción colectiva que privilegie el bienestar y convoque por encima de las diferencias ideológicas”, agregó.

El Foro Económico Internacional de la CAF 2026 reúne a líderes como los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Daniel Noboa (Ecuador), Bernardo Arévalo (Guatemala), Rodrigo Paz (Bolivia), José Raúl Mulino (Panamá), Gustavo Petro (Colombia), José Antonio Kast (presidente electo de Chile) y el primer ministro Andrew Holness (Jamaica).

El evento cuenta con la participación de 17 ministros de Economía, 10 cancilleres y representantes de organismos internacionales como la ONU, OCDE y CEPAL.