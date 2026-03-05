Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos informa que la mediación conjunta con EE. UU., Rusia y Ucrania logró un nuevo intercambio de 400 prisioneros

Este jueves, por medio de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos informó que, mediante la mediación conjunta que adelantan con los Estados Unidos, la Federación de Rusia y Ucrania, se ha producido un nuevo intercambio de 400 presos en las últimas horas entre las naciones europeas en medio del conflicto que lleva más de 4 años.

“Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron el éxito de la mediación conjunta con Estados Unidos entre la Federación Rusa y Ucrania, que dio como resultado un nuevo intercambio de prisioneros de 200 personas de cada lado”, se indicó en el oficio.

Según la cartera de Asuntos Exteriores, este nuevo intercambio de presos se eleva a una cifra total de “5.355” prisioneros entre ambas naciones gracias a las “mediaciones” de los países mencionados.

De igual manera, el ministerio de los Emiratos Árabes Unidos indicó que “basándose en su estrecha colaboración” y su relación “equilibrada con todas las partes”, una vez más ratifica su “apoyo” con la finalidad de “alcanzar una solución política integral a la crisis” que llevan desde hace más de cuatro años entre Rusia y Ucrania.

Finalmente, destacaron su papel como “facilitadores” durante las más recientes conversaciones que se adelantaron en su capital, Abu Dabi, entre la administración norteamericana y las federaciones de Rusia y Ucrania.

“Los EAU acogieron dos rondas de conversaciones trilaterales entre la Federación de Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Abu Dabi, lo que refleja su enfoque basado en la promoción del diálogo y la cooperación internacional en su papel como facilitadores del diálogo, en la creación de un entorno propicio para debates constructivos”, expresó el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos.