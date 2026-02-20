Gobierno de Chile cita al embajador de EE. UU. en Santiago tras retiro de visas a funcionarios de Boric

El gobierno de Chile negó este martes las acusaciones de Estados Unidos contra tres funcionarios chilenos no identificados a los que Washington retiró sus visados por actividades que "socavaron la seguridad regional".

Chile "descarta categóricamente participar en actividades que socaven la seguridad del continente o de terceros países", dijo la Cancillería en un comunicado.

El gobierno de Gabriel Boric afirmó no haber sido notificado oficialmente de la sanción y citó al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, para conocer detalles de la acusación y los nombres de los afectados.

El presidente Gabriel Boric aseguró que el “gobierno de Estados Unidos amenaza, hace acusaciones indeterminadas y aplica sanciones unilaterales”. “Como Jefe de Estado, descarto categóricamente que nuestro país promueva cualquier acción que atente contra nuestra seguridad o la de nuestra región”, subrayó. “Chile es un país orgulloso de su soberanía y profundamente respetuoso de la legislación nacional e internacional. No aceptamos que nadie nos dicte lo que podemos o no podemos hacer más allá del derecho y la ley. Nuestra soberanía se respeta”, agregó.

La administración de Donald Trump anunció este viernes que revoca las visas de entrada al país a tres funcionarios chilenos que no identifica, por actividades que "socavaron la seguridad regional".

El Departamento de Estado no dio más detalles sobre esas tres personas, pero el comunicado critica al gobierno saliente del izquierdista Gabriel Boric.

"El legado del gobierno de Boric quedará aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional en detrimento último del pueblo chileno", advirtió en un comunicado el secretario de Estado, Marco Rubio.

"Esperamos avanzar en las prioridades compartidas, incluidas aquellas que fortalecen la seguridad en nuestro hemisferio, con el próximo gobierno de Kast", añadió.