NTN24
Miércoles, 28 de enero de 2026
Miércoles, 28 de enero de 2026
Foro Económico Internacional CAF

Lula da Silva le pide a Trump en Foro organizado por CAF que permita que Venezuela "pueda saber cuidar de su soberanía"

enero 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Lula da Silva | Foto: EFE
Lula da Silva | Foto: EFE
Las palabras de Lula da Silva llegan tan solo un día después de la llamada telefónica que sostuvo con su par estadounidense, Donald Trump.

Este miércoles durante su participación en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- en alianza con el Gobierno de Panamá, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se refirió a la situación actual de Venezuela.

Tras llegar a Ciudad de Panamá para participar en el foro, el presidente brasileño aseguró que la "solución" de Venezuela debe de ser determinada por el propio pueblo venezolano sin que Estados Unidos ni Brasil interfieran.

Lula afirmó ante los periodistas que ha conversado con la cabeza del régimen chavista, Delcy Rodríguez, porque estaba "muy preocupado con los hechos que era muy recientes".

Además, le pidió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, dejar que sea Venezuela quien cuide de su soberanía.

"Es importante que el presidente Trump permita que Venezuela pueda saber cuidar de su soberanía, cuidar los intereses democráticos de Venezuela y vamos a ver qué pasa", agregó.

El jefe de Estado también señaló que "todo es muy reciente y hay que tener algo de paciencia porque quien va a encontrar una solución para el pueblo de Venezuela es el propio pueblo venezolano".

"No va a ser Brasil, no va a ser Estados Unidos; va a ser Venezuela y hay que tener paciencia y ayudar para que el pueblo venezolano pueda cuidar su destino", sentenció.

o

Las palabras de Lula da Silva llegan tan solo un día después de la llamada telefónica que sostuvo con su par estadounidense Donald Trump.

En la llamada telefónica que sostuvieron, ambos mandatarios abordaron distintos temas, incluida la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Desde su cuenta en la red social de X, el mandatario brasileño dio detalles de la llamada que duró 50 minutos.

“Hoy hablé por teléfono con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Abordamos temas relacionados con la relación bilateral y la agenda global”, escribió el mandatario brasileño a través de su cuenta de X.

Lula sostuvo que intercambiaron opiniones sobre la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero pasado.

“Intercambiamos opiniones sobre la situación en Venezuela. Destaqué la importancia de preservar la paz y la estabilidad en la región y trabajar por el bienestar del pueblo venezolano”, aseguró.

Y afirmó que quedaron en reunirse en Washington en febrero con el presidente Trump.

Temas relacionados:

Foro Económico Internacional CAF

Luiz Inácio Lula Da Silva

Donald Trump

Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Las están haciendo gota a gota, como a ellos les da la gana": conmovedor relato de una madre que sigue esperando la excarcelación de sus hijas detenidas arbitrariamente por el régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nadie sale igual de un encierro injusto": familiares de Biagio Pilieri compartieron detalles tras su excarcelación

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Queremos alcanzar una fase de transición donde quedemos con una Venezuela próspera, estable y donde todos sean representados con elecciones libres y justas": Marco Rubio ante el Senado de EE.UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Nasry Asfura jura como presidente de Honduras: expertos analizan su llegada y el impacto en relaciones del país con EE. UU., China y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es un campo de concentración, no es una prisión donde se tengan derechos": Camilo Castro, ciudadano francés y exprisionero político en Venezuela, en entrevista para NTN24

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Estados Unidos está ejecutando un plan que es posible sin tropas en el terreno": expertos analizan eventual presencia de la CIA en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Delcy Rodríguez. (EFE)
Delcy Rodríguez

"Trump usa a Delcy Rodríguez como la administradora transitoria del colapso": Antonio De La Cruz

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump - AFP
Ataque de Estados Unidos en Venezuela

Medios: la CIA atacó con drones un muelle remoto en la costa venezolana que era usado por el Tren de Aragua

Delcy Rodríguez y Donald Trump - EFE
Regimen chavista

La respuesta de Donald Trump a pregunta sobre por qué negocia con Delcy Rodríguez en Venezuela: “¿recuerdas un lugar llamado Irak?”

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump - AFP
Ataque de Estados Unidos en Venezuela

Medios: la CIA atacó con drones un muelle remoto en la costa venezolana que era usado por el Tren de Aragua

Oswaldo Vizcarrondo, entrenador de La Vinotinto, junto a su cuerpo técnico - Foto: EFE
Selección de Venezuela

El cuerpo técnico de Oswaldo Vizcarrondo en La Vinotinto tiene experiencia en selecciones y equipos europeos: este es el perfil de cada uno

Donald Trump, presidente de EE. UU. / Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: EFE
Canciller de Colombia

Canciller de Colombia y secretario de Estado de EE. UU. sostienen llamada para pulir detalles del encuentro Trump - Petro en Washington: "se reafirmó el deseo que sea exitoso"

Naomi Osaka | Foto: EFE
Tenista

Reconocida tenista sorprendió al mundo con su extravagante look en su partido en el Abierto de Australia

Ryan Reynolds | Foto: EFE
Ryan Reynolds

La eufórica reacción de Ryan Reynolds en el partido en el que su equipo eliminó a uno de la Premier League en la FA Cup

Mark Carney, Claudia Sheinbaum y Donald Trump en sorteo del Mundial 2026 - Foto AFP
Mundial 2026

Gobierno de país que irá al Mundial aclara no tener interés en boicotear la competencia ante propuesta para excluir a EE. UU. de los anfitriones

Delcy Rodríguez y Donald Trump - EFE
Regimen chavista

La respuesta de Donald Trump a pregunta sobre por qué negocia con Delcy Rodríguez en Venezuela: “¿recuerdas un lugar llamado Irak?”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre