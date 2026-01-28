Lula da Silva le pide a Trump en Foro organizado por CAF que permita que Venezuela "pueda saber cuidar de su soberanía"

Este miércoles durante su participación en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- en alianza con el Gobierno de Panamá, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se refirió a la situación actual de Venezuela.

Tras llegar a Ciudad de Panamá para participar en el foro, el presidente brasileño aseguró que la "solución" de Venezuela debe de ser determinada por el propio pueblo venezolano sin que Estados Unidos ni Brasil interfieran.

Lula afirmó ante los periodistas que ha conversado con la cabeza del régimen chavista, Delcy Rodríguez, porque estaba "muy preocupado con los hechos que era muy recientes".

Además, le pidió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, dejar que sea Venezuela quien cuide de su soberanía.

"Es importante que el presidente Trump permita que Venezuela pueda saber cuidar de su soberanía, cuidar los intereses democráticos de Venezuela y vamos a ver qué pasa", agregó.

El jefe de Estado también señaló que "todo es muy reciente y hay que tener algo de paciencia porque quien va a encontrar una solución para el pueblo de Venezuela es el propio pueblo venezolano".

"No va a ser Brasil, no va a ser Estados Unidos; va a ser Venezuela y hay que tener paciencia y ayudar para que el pueblo venezolano pueda cuidar su destino", sentenció.

Las palabras de Lula da Silva llegan tan solo un día después de la llamada telefónica que sostuvo con su par estadounidense Donald Trump.

En la llamada telefónica que sostuvieron, ambos mandatarios abordaron distintos temas, incluida la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Desde su cuenta en la red social de X, el mandatario brasileño dio detalles de la llamada que duró 50 minutos.

“Hoy hablé por teléfono con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Abordamos temas relacionados con la relación bilateral y la agenda global”, escribió el mandatario brasileño a través de su cuenta de X.

Lula sostuvo que intercambiaron opiniones sobre la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero pasado.

“Intercambiamos opiniones sobre la situación en Venezuela. Destaqué la importancia de preservar la paz y la estabilidad en la región y trabajar por el bienestar del pueblo venezolano”, aseguró.

Y afirmó que quedaron en reunirse en Washington en febrero con el presidente Trump.