NTN24
Martes, 24 de febrero de 2026
Thibaut Courtois

Courtois no se guardó nada y criticó las declaraciones que dieron el exarquero paraguayo Chilavert y Mourinho en el incidente de Prestianni contra Vinicius

febrero 24, 2026
Por: Diana Pérez
Thibaut Courtois | Foto: EFE
Y explicó que Vinicius ha tenido muchos encuentros con algunos rivales, pero jamás "ha dicho algo así. Entonces sé que lo ha escuchado 100% y creo en Vini".

El incidente del insulto racista que le lanzó el argentino Gianluca Prestianni a Vinicius durante el partido de ida de los playoffs de la Champions League sigue dando que hablar.

Esta vez, el encargado de abordar el tema fue el arquero y compañero de Vinicius en el Real Madrid, Thibaut Courtois, quien no se guardó nada y apuntó contra dos figuras en especificó que salieron a hablar contra el brasileño.

Durante la conferencia de prensa que dio este martes antes del partido de vuelta de los playoffs contra el Benfica, el guardameta belga se refirió a las declaraciones que dio el exarquero paraguayo José Luis Chilavert sobre el incidente.

Hace unos días el paraguayo comentó: "Desde que pusieron el micrófono y el vídeo, el fútbol está amariconado".

Para Courtois la postura de Chilavert, quien se fue en lanza en ristre contra Vini y Mbappé, es una situación "lamentable".

"Es lamentable también. Al final no se pueden decir cosas así, es otro tipo de insulto. Esas cosas no caben en el mundo de hoy y menos viniendo de otro excompañero de profesión", expresó.

Sin embargo, sus criticas no fueron solo para el exarquero, sino también para el entrenador del Benfica, el portugués José Mourinho.

El belga afirmó en la conferencia de prensa: "tú siempre como entrenador vas a defender tu club y lo que a ti te ha dicho tu jugador. Lo único que a mi me decepciona un poco es usar el festejo de Vini, ahí no hizo nada. Festejó como muchos rivales nos han festejado también".

"No podemos justificar un presunto acto de racismo con una celebración", puntualizó. Además, añadió ante los medios que: "Estamos un gran momento para el fútbol para acabar con esas cosas. Nosotros sabemos lo que nos han contado Vinicius".

"Yo creo que hay que acabar ya con eso y al final la UEFA decide lo que tiene que decidir", agregó. Y reiteró que al final el Benfica "cree 100% en su jugador y nosotros estamos con Vini".

Y explicó que Vinicius ha tenido muchos encuentros con algunos rivales, pero jamás "ha dicho algo así. Entonces sé que lo ha escuchado 100% y creo en Vini". Pero también habló sobre la versión que dio Prestianni quien afirmó que nunca lo llamó "mono", pero si le dijo "maricón".

"Me parece igual de grave porque son insultos homofóbicos, es igual de grave. También he visto imágenes de la grada de Benfica durante el partido y es deplorable ver eso en un estadio. Porque te puede caer bien o mal un jugador, pero hacer eso es lamentable", sentenció.

