Delcy Rodríguez designa nuevos cargos en Cancillería en medio de la presión de EE. UU.: nombró a viceministros para Europa, Norteamérica y América Latina

La presión de Estados Unidos sobre el régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero continúa sin tregua. Así lo confirman los nuevos pasos dados por Delcy Rodríguez, nueva encargada de la dictadura, en las últimas horas con cambios importantes en la Cancillería.

Uno de los nombramientos más llamativos es el de Oliver Blanco como nuevo viceministro para Europa y Norteamérica en medio de la presión de Estados Unidos sobre el régimen venezolano.

Blanco, quien hace parte del partido Acción Democrática, asumirá en el cargo en un momento en el que Estados Unidos ejerce control sobre Rodríguez.

La misma encargada del régimen venezolano aseguró que Blanco hace parte de una “partido opositor”.

“Ha tenido militancia partidista opositora, y mantiene un firme compromiso con el país. Venezuela se servirá de su compromiso y profesionalismo”, dijo.

Cabe resaltar que Blanco es licenciado en Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela con Maestría en estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Metropolitana.

“No milito en el partido de gobierno y por eso valoro esta decisión que expresa la posición de abrir espacios a distintas visiones al servicio del país”, señaló el nuevo viceministro en un comunicado.

Además de este nuevo viceministerio, Delcy Rodríguez también designó a Mauricio Rodríguez en el viceministerio para América Latina y a Andrea Corao Faria como viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía.

A su vez, designó a Rander Peña como viceministro para Comunicación Internacional.