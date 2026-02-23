NTN24
Lunes, 23 de febrero de 2026
Lunes, 23 de febrero de 2026
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez designa nuevos cargos en Cancillería en medio de la presión de EE. UU.: nombró a viceministros para Europa, Norteamérica y América Latina

febrero 23, 2026
Por: Luis Cifuentes
Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez - Foto: EFE
La encargada del régimen venezolano nombró a una persona de un partido político distinto en el viceministerio para Europa y Norteamérica.

La presión de Estados Unidos sobre el régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero continúa sin tregua. Así lo confirman los nuevos pasos dados por Delcy Rodríguez, nueva encargada de la dictadura, en las últimas horas con cambios importantes en la Cancillería.

Uno de los nombramientos más llamativos es el de Oliver Blanco como nuevo viceministro para Europa y Norteamérica en medio de la presión de Estados Unidos sobre el régimen venezolano.

Blanco, quien hace parte del partido Acción Democrática, asumirá en el cargo en un momento en el que Estados Unidos ejerce control sobre Rodríguez.

o

La misma encargada del régimen venezolano aseguró que Blanco hace parte de una “partido opositor”.

Ha tenido militancia partidista opositora, y mantiene un firme compromiso con el país. Venezuela se servirá de su compromiso y profesionalismo”, dijo.

Cabe resaltar que Blanco es licenciado en Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela con Maestría en estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Metropolitana.

No milito en el partido de gobierno y por eso valoro esta decisión que expresa la posición de abrir espacios a distintas visiones al servicio del país”, señaló el nuevo viceministro en un comunicado.

o

Además de este nuevo viceministerio, Delcy Rodríguez también designó a Mauricio Rodríguez en el viceministerio para América Latina y a Andrea Corao Faria como viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía.

A su vez, designó a Rander Peña como viceministro para Comunicación Internacional.

Temas relacionados:

Delcy Rodríguez

Cancillería

Acción Democrática

Oposición

nombramiento

Régimen venezolano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Mi hijo está irreconocible, ha bajado como 40 kilos y está desorientado": desgarrador testimonio de madre de sargento venezolano preso por el régimen y a quien no acobija la ley de amnistía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué son los ‘Therian’ y por qué los humanos se identifican como animales?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto analiza implicaciones de la orden de Trump acerca de divulgar archivos relacionados con extraterrestres: "El material que liberen puede traer grandes sorpresas"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Quién era alias ‘El Mencho’ y por qué su abatimiento desencadenó una grave ola de violencia en México?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Diosdado Cabello es el principal objetivo de EE. UU. tras la muerte de 'El Mencho': la recompensa por su arresto es la más alta actualmente

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Poderosa tormenta invervanl golpea Nueva York - Foto AFP
Tormenta invernal

Poderosa tormenta invernal que se comporta como un huracán azota la costa este de Estados Unidos con alertas para 65 millones de personas

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca. (EFE)
El Mencho

Estados Unidos confirmó que brindó apoyo en el operativo en el que fue abatido ‘El Mencho’ y pidió a sus ciudadanos permanecer resguardados

Alias El Mencho - AFP
México

¿Quién era alias ‘El Mencho’ y por qué su abatimiento desencadenó una grave ola de violencia en México?

Óscar Murillo, coordinador general de Provea - EFE
Venezuela

"La ley incorporó un exceso injustificado de excepciones": coordinador de Provea sobre amnistía general en Venezuela

Juan Pablo Guanipa - AFP
Juan Pablo Guanipa

"La presión nacional e internacional debe continuar": Juan Pablo Guanipa a NTN24 tras recuperar la libertad plena en Venezuela

Más de Política

Ver más
Elecciones en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Transición democrática

Funcionario de Trump aseguró que habrá elecciones en Venezuela y reveló fecha probable en que se realizarían, según The Wall Street Journal

Vladímir Putin, presidente de Rusia / Donald Trump, presidente de EE.UU. / Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Fotos: EFE
Volodímir Zelenski

Zelenski anuncia negociaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos la próxima semana en Abu Dabi

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y su par chino, Xi Jinping - Foto: EFE
Donald Trump

Trump viajará a China para reunirse con Xi Jinping: ya hay fecha confirmada del encuentro

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Los hijos del poder y el poder real, el caso de Cuba, México, Venezuela y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
'Pipe Tuluá' y Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Narcotraficante 'Pipe Tuluá', extraditado a Estados Unidos, afirma que le entregó dinero al hermano de Gustavo Petro para presuntamente financiar su campaña presidencial de 2022

Accidente aéreo en Colombia - Foto: EFE
Accidente aéreo

"Ellos trataron con neblina": testigo del trágico accidente de la avioneta de Satena en el que fallecieron 15 personas en Colombia

Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Avión

Reportan que avión de la aerolínea Satena desapareció de los radares en Colombia

Fanático de los Navegantes del Magallanes - Foto de referencia: EFE
LVBP

Magallanes impuso su autoridad ante Caribes y 'picó adelante' en el "Chico" Carrasquel en la final de la LVBP

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Suena hasta ridículo": expertos analizan la petición de Nicolás Maduro de ser incluido en la ley de amnistía que se debate en Venezuela

Marino Hinestroza, exjugador de Atlético Nacional - Foto: EFE
Fútbol brasileño

Así presentó el Vasco da Gama a su nuevo refuerzo, el colombiano Marino Hinestroza

Vuelo de migrantes venezolanos que fueron deportados a El Salvador - Foto: EFE
Migrantes venezolanos

Juez federal ordena al Gobierno Trump que autorice el retorno de venezolanos deportados a El Salvador en marzo de 2025

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre