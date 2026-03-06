Régimen de Cuba reporta muerte de uno de los heridos en incidente con lancha de Estados Unidos

El régimen de Cuba, que encabeza Miguel Díaz-Canel, reportó la muerte de uno de los heridos durante la supuesta infiltración armada de una lancha con matrícula de Florida (Estados Unidos).

"En el caso de Roberto Álvarez Ávila, falleció el 4 de marzo como consecuencia de las heridas recibidas", reportó el Ministerio del Interior en una nota difundida por televisión.

Así las cosas, el número total de fallecidos a causa del incidente ocurrido la semana pasada aumentó a cinco.

VEA TAMBIÉN "Estados Unidos está dispuesto a asistir como se hizo en Venezuela y como se hará en Cuba": teniente coronel retirado de la Armada sobre ataques contra el régimen en Irán o

El régimen de Cuba acusa a resto de heridos del delito de "terrorismo", luego de integrar un grupo de 10 personas armadas que fueron interceptadas el 25 de febrero en aguas territoriales de Cuba.

De acuerdo con los informes, en el enfrentamiento con los guardafronteras cubanos murieron cuatro tripulantes de la lancha y los otros resultaron heridos.

El régimen cubano aseguró que en el marco de la investigación supuestamente obtuvo "nuevos elementos" que evidencian la participación de "otras personas radicadas en Estados Unidos".

En la nota, los funcionarios del régimen aseguraron que han mantenido comunicación con las contrapartes de Estados Unidos.

VEA TAMBIÉN Diplomático de EE. UU. se reúne con máximos líderes de la Iglesia católica en Cuba en medio de aumento de la presión de Washington sobre el régimen o

"El pasado 2 de marzo de 2026, autoridades de los Estados Unidos trasladaron por vía diplomática su disposición a cooperar plenamente en la investigación", señaló la fuente.

Durante el incidente, las autoridades cubanas aparentemente encontraron armas de fuego de diferentes calibres, incluidos 14 fusiles, 11 pistolas y casi 13.000 municiones.

Según reportan, el incidente se produjo cuando una fragata de guardacostas se acercó a la lancha para solicitar su identificación, pero sus pasajeros respondieron abriendo fuego.