NTN24
Viernes, 06 de marzo de 2026
Viernes, 06 de marzo de 2026
Régimen Castrista

Régimen de Cuba reporta muerte de uno de los heridos en incidente con lancha de Estados Unidos

marzo 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Puerto de Matanzas, Cuba - AFP
Puerto de Matanzas, Cuba - AFP
Se trata de Roberto Álvarez Ávila, quien “falleció el 4 de marzo como consecuencia de las heridas recibidas”, según el régimen.

El régimen de Cuba, que encabeza Miguel Díaz-Canel, reportó la muerte de uno de los heridos durante la supuesta infiltración armada de una lancha con matrícula de Florida (Estados Unidos).

"En el caso de Roberto Álvarez Ávila, falleció el 4 de marzo como consecuencia de las heridas recibidas", reportó el Ministerio del Interior en una nota difundida por televisión.

Así las cosas, el número total de fallecidos a causa del incidente ocurrido la semana pasada aumentó a cinco.

o

El régimen de Cuba acusa a resto de heridos del delito de "terrorismo", luego de integrar un grupo de 10 personas armadas que fueron interceptadas el 25 de febrero en aguas territoriales de Cuba.

De acuerdo con los informes, en el enfrentamiento con los guardafronteras cubanos murieron cuatro tripulantes de la lancha y los otros resultaron heridos.

El régimen cubano aseguró que en el marco de la investigación supuestamente obtuvo "nuevos elementos" que evidencian la participación de "otras personas radicadas en Estados Unidos".

En la nota, los funcionarios del régimen aseguraron que han mantenido comunicación con las contrapartes de Estados Unidos.

o

"El pasado 2 de marzo de 2026, autoridades de los Estados Unidos trasladaron por vía diplomática su disposición a cooperar plenamente en la investigación", señaló la fuente.

Durante el incidente, las autoridades cubanas aparentemente encontraron armas de fuego de diferentes calibres, incluidos 14 fusiles, 11 pistolas y casi 13.000 municiones.

Según reportan, el incidente se produjo cuando una fragata de guardacostas se acercó a la lancha para solicitar su identificación, pero sus pasajeros respondieron abriendo fuego.

Temas relacionados:

Régimen Castrista

Cuba

Muertos

Ataque

Miguel Díaz-Canel

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

'Sandra Ramírez', exFarc que aspira al Congreso, pide pruebas de los crímenes que cometieron: "Nos usaban como carnada para los comandantes", hablan las víctimas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué significa que EE. UU. y Venezuela restablezcan relaciones diplomáticas?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hemos solicitado al Ministerio de Defensa de Colombia que se hagan despliegues de seguridad de área extensa": coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE sobre los comicios del 8 de marzo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Israel

Israel revela impresionante video del bombardeo al búnker militar subterráneo del abatido líder supremo iraní Alí Jamenei: 50 aviones de combate participaron

Lilian Tintori junto a Leopoldo López - Foto: EFE
Lilian Tintori

"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
VOX

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Venezuela

Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela está sujeto a que se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio

Más de Actualidad

Ver más
Gobierno de Colombia hace oficial las medidas que tomará para las elecciones - Foto referencia: Canva
Elecciones en Colombia

Desde la ley seca hasta el cierre de fronteras: las medidas que tomará el gobierno de Colombia para las elecciones legislativas del mes de marzo

El Comando Central de EE. UU. revela imágenes de la operación Furia Épica - Foto Comando Central
Ataque al régimen de Irán

Comando Central de Estados Unidos y las Fuerzas de Defensa de Israel publican nuevas imágenes de la operación contra el régimen de Irán

Nicolás Maduro, capturado en Nueva York
Nicolás Maduro

Estados Unidos habría utilizado inteligencia artificial para llevar a cabo la captura de Nicolás Maduro

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Armamento de China fracasa 3 veces en un año en Pakistán, Venezuela e Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Cuadro de la Champions League 2025-2026 (EFE)
Champions League

Así quedaron los cruces de octavos de final de la Champions League: el Real Madrid enfrentará al Manchester City

Gobierno de Colombia hace oficial las medidas que tomará para las elecciones - Foto referencia: Canva
Elecciones en Colombia

Desde la ley seca hasta el cierre de fronteras: las medidas que tomará el gobierno de Colombia para las elecciones legislativas del mes de marzo

El Comando Central de EE. UU. revela imágenes de la operación Furia Épica - Foto Comando Central
Ataque al régimen de Irán

Comando Central de Estados Unidos y las Fuerzas de Defensa de Israel publican nuevas imágenes de la operación contra el régimen de Irán

Nicolás Maduro, capturado en Nueva York
Nicolás Maduro

Estados Unidos habría utilizado inteligencia artificial para llevar a cabo la captura de Nicolás Maduro

Lilian Tintori junto a Leopoldo López - Foto: EFE
Lilian Tintori

"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

Policía Bogotá - EFE
Colombia

Estas son las duras imágenes que deja grave accidente en la Autopista Norte, en Bogotá, en el que fallecieron dos personas

Huelga de hambre de familiares de presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Huelga de hambre

Familiares de presos políticos levantan huelga de hambre por desgaste físico y falta de respuestas en prisión de Zona 7

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre