Miles de usuarios reportan fallas y problemas para acceder a la red social X

Usuarios han reportado en los últimos minutos la caída de la red social X, cuya página web y aplicación muestran intermitencias y errores constantes.

Según el portal especializado downdector.com se ha generado más de un centenar de reportes de caída por parte de usuarios.

Adicionalmente, los fallos reportados más habituales han sido de conexión al servidor, feed y aplicación.