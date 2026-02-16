NTN24
Lunes, 16 de febrero de 2026
Lunes, 16 de febrero de 2026
Miles de usuarios reportan fallas y problemas para acceder a la red social X

febrero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Red social X: AFP
Red social X: AFP
Los fallos reportados más habituales han sido de conexión al servidor, feed y aplicación.

Usuarios han reportado en los últimos minutos la caída de la red social X, cuya página web y aplicación muestran intermitencias y errores constantes.

Según el portal especializado downdector.com se ha generado más de un centenar de reportes de caída por parte de usuarios.

Adicionalmente, los fallos reportados más habituales han sido de conexión al servidor, feed y aplicación.

Downdetector.com
Downdetector.com

Nicolás Maduro y su hijo - EFE
Maduro capturado

'Nicolasito' presume que habla por teléfono con Maduro de béisbol y la ley de amnistía mientras familiares de presos políticos ruegan por escuchar a sus seres queridos

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Especialista en seguridad analiza nuevos detalles que Trump entregó sobre el operativo de captura de Maduro

Familiares presos políticos encadenadas a las afueras del Centro de detención Zona 7 en Caracas | Foto: AFP
Presos políticos en Venezuela

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Familiares de presos políticos en Venezuela piden que sean liberados - Foto: EFE
Presos políticos

"Hasta que él no cumpla su palabra, no nos vamos a ir de aquí": mujer con cuatro familiares presos políticos pide a Jorge Rodríguez cumplir con excarcelaciones

Jóvenes a las afueras del tribunal en Holguín pidiendo por la libertad de los integrantes de El 4tico
Cuba

“Cuando se pierde el miedo, el cambio ya está cerca”: Reinaldo Escobar ante el apoyo que han recibido los jóvenes cubanos de “El 4tico”

Aterrizaje de emergencia - Captura de video
Emergencia

Así fue el aterrizaje de emergencia de aeronave de la NASA que presentó un problema mecánico en el aire

Cohete del (SLS) y nave espacial Orión integrados para la misión Artemis II – Foto AFP
Luna

Las pruebas clave que realiza la NASA antes de enviar humanos a la Luna por primera vez en más de medio siglo

IRAS 23077 +6707 | Foto NASA
Telescopio

Telescopio Hubble de la NASA descubre región “caótica” y la “más grande que se haya descubierto” donde nacen planetas en el universo

Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Periodista venezolano Carlos Julio Rojas - EFE
Presos políticos

"Para nosotros ver el sol se convierte en una conquista": Carlos Julio Rojas, periodista excarcelado en Venezuela

Laura Dogu, la nueva jefa de misión diplomática de Estados Unidos para Venezuela / FOTO: EFE
Venezuela

Estados Unidos nombra nueva jefa para la misión diplomática en Venezuela

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela junto a Diosdado Cabello, soliticado por la justicia de los EE. UU. - Foto: EFE
Régimen venezolano

¿Hay divisiones en el régimen venezolano sobre la ley de amnistía para presos políticos?

Policía Bogotá - EFE
Colombia

Estas son las duras imágenes que deja grave accidente en la Autopista Norte, en Bogotá, en el que fallecieron dos personas

OMS / FOTO: AFP
OMS

Estados Unidos concretó su salida de la Organización Mundial de la Salud, uno de los objetivos de Trump en su segunda administración

Cristiano Ronaldo, jugador del Al Nassr / FOTO: EFE
Cristiano Ronaldo

Liga de Arabia Saudita se pronuncia tras supuesta "huelga" de Cristiano Ronaldo: "Ningún individuo toma decisiones más allá de su propio club"

Excarcelaciones en Venezuela
Excarcelaciones en Venezuela

Foro Penal anunció la excarcelación de al menos 80 presos políticos del régimen en Venezuela

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre