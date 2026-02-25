NTN24
Ecuador

La influencia de 'El Mencho' en Latinoamérica: así ejercía control el CJNG en este país del sur

febrero 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Análisis en Club de Prensa Ecuador con expertos.

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se han revelado las profundas conexiones que esta organización criminal mexicana mantuvo con bandas criminales ecuatorianas para controlar rutas estratégicas de narcotráfico en Sudamérica.

Según expertos consultados en Club de Prensa Ecuador, el CJNG estableció desde 2021 relaciones con grupos delictivos locales como Los Lobos, Los Tiguerones, Los Lagartos, Mafia 18, Los Chone Killers y Los Latin Kings, según un informe de caracterización de narcóticos.

El modelo operativo del cartel mexicano en Ecuador no implicó presencia física directa de emisarios, sino una estrategia de franquicias logísticas.

Fernando Bacotti, analista de inteligencia, señaló que "los capos modernos han cambiado su ideología. Ya no controlan territorios en algunos casos, controlan servicios logísticos, en este caso puertos".

Los puertos de aguas profundas en Guayaquil se convirtieron en puntos neurálgicos para la operación. De los ocho puertos de aguas profundas que existen en Ecuador, cuatro están en Guayaquil.

La conexión entre el CJNG y Ecuador involucró a brókers internacionales que facilitaban las operaciones.

La periodista mexicana Anabel Hernández denunció que en 2010 "políticos en Ecuador fueron sobornados para que Ecuador se convirtiera en una enorme bodega de cocaína".

Bacotti confirmó que "ese movimiento que englobó la ideología del socialismo del siglo XXI fue una plataforma de despegue y una autopista por la que circularon todos estos grupos criminales".

Los expertos coinciden en que la respuesta estatal ecuatoriana ha sido "totalmente reactiva".

