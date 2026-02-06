NTN24
James Rodríguez

James Rodríguez cara a cara con Messi: su nuevo equipo hizo oficial su fichaje

febrero 6, 2026
Por: Redacción NTN24
James Rodríguez | Foto: EFE
El centrocampista se suma al Minnesota United con un contrato garantizado hasta junio de 2026.

El futbolista colombiano James Rodríguez llega a Estados Unidos para jugar en la Major League Soccer (MLS), liga de fútbol norteamericana en la que actualmente juegan destacadas figuras como el argentino Lionel Messi.

El centrocampista se suma al Minnesota United con un contrato garantizado hasta junio de 2026 y con una opción de extensión hasta diciembre del mismo año, según informó el equipo este viernes 6 de febrero.

“El club ha fichado al centrocampista ofensivo internacional colombiano James Rodríguez con un contrato garantizado hasta junio de 2026, con una opción del club hasta diciembre de 2026”, detalló.

Khaled El-Ahmad, director de fútbol y director deportivo del MNUFC, dijo que el colombiano “es un jugador cuya calidad, visión y experiencia al más alto nivel son indiscutibles”.

“Nos entusiasma incorporar su creatividad e inteligencia futbolística a nuestro grupo. Al mismo tiempo, este fichaje se basa en la fuerza colectiva, no en confiar todo en un solo individuo”, añadió.

Por su parte, el jugador dijo estar muy feliz con su nueva etapa profesional: “Espero estar en mi mejor momento para llevar alegría a esta ciudad y a todos los que confían en mí. Tengo muchas ganas de conocer a todos los apasionados aficionados de Minnesota, porque también soy un jugador apasionado que quiere darlo todo en el campo y siempre quiere ganar”.

James Rodríguez llega a la MLS después de una temporada con el Club León de la Liga de México. El colombiano ha jugado por varios de los clubes de fútbol a nivel mundial, como el Real Madrid de La Liga española, el Bayern de Múnich de la Bundesliga alemana, el AS Mónaco de la Ligue 1 francesa y el Everton de la Premier League inglesa.

