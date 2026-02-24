NTN24
Martes, 24 de febrero de 2026
Discurso del Estado de la Unión

"La captura del dictador Maduro fue una victoria colosal para los EE. UU. y abre un nuevo inicio para la gente de Venezuela": Trump en Discurso del Estado de la Unión

febrero 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El mandatario también habló de los presos políticos en el país caribeño y pidió un aplauso para Enrique Márquez, exprisionero político venezolano presente en el Capitolio de Washington DC.

Este martes 24 de febrero, el presidente Donald Trump compareció ante una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio para pronunciar su discurso sobre el Estado de la Unión.

o

En medio de su ponencia, Trump habló de los acuerdos petroleros que ha alcanzado con Venezuela.

"Hace poco tiempo éramos un país muerto, ahora somos el mejor país del mundo (...) la producción de petróleo de Estados Unidos se ha doblado”, dijo el mandatario norteamericano.

“Hemos recibido de nuestro nuevo amigo y socio Venezuela más de 80 millones de barriles de petróleo", adicionó sobre dicho tema.

Asimismo, recordó la operación de captura y extracción del dictador Nicolás Maduro.

“Las Fuerzas Armadas superaron todas las defensas y no solamente derrotaron a un enemigo, sino que capturaron al dictador Nicolás Maduro y lo trajeron para que enfrente la justicia de Estados Unidos, esto fue una victoria colosal para los Estados Unidos y abre un nuevo inicio para la gente de Venezuela”, afirmó.

o

“Maduro estaba en una instalación fuertemente protegida por miles de soldados y por militares rusos y chinos, ¿cómo funcionó eso?, no muy bien”, acotó.

A su vez, se pronunció sobre los presos políticos en el país caribeño. “Ahora estamos llevando a cabo varios acuerdos que también serán de ayuda para los venezolanos, estamos trabajando con Delcy Rodríguez, el régimen ha soltado a centenares de presos políticos, a héroes, como uno que tenemos aquí, Enrique Márquez (dirigente político venezolano excarcelado el pasado 8 de enero), un aplauso para él”, recalcó.

Durante la hora y 46 minutos, récord en cuanto a un Discurso del Estado de la Unión, Trump aprovechó para otorgar una medalla a un piloto que hizo parte de la operación quirúrgica que dio con la captura de Maduro.

“Él se preparaba para aterrizar y ametralladoras le disparaban, lo hirieron en la pierna y la cadera, recibió cuatro disparos que destruyeron sus piernas y él maniobro el helicóptero (….) muchas gracias”, complementó Trump, mientras el militar recibía la medalla de honor del Congreso.

Trump centró su mensaje en destacar los logros de su primer año de segundo mandato, mencionando una "transformación sin precedentes", la reducción de la inflación, el aumento de ingresos y el cierre de la frontera sur.

¿Qué es el discurso del Estado de la Unión?

Es un acontecimiento anual en los Estados Unidos en el que el presidente de ese país presenta al Congreso una memoria sobre el estado de su nación, informando de sus propuestas legislativas para el año en curso.

Ese espacio sirve para informar sobre la situación actual del país en cuanto a economía, seguridad, entre otros asuntos.

o

Está fundamentado en el Artículo II de la Constitución, que exige al presidente informar al Congreso sobre el estado de la Unión.

Donald Trump, presidente de EE. UU. ofreciendo el discurso del Estado de la Unión - Foto: EFE
"La captura del dictador Maduro fue una victoria colosal para los EE. UU. y abre un nuevo inicio para la gente de Venezuela": Trump en Discurso del Estado de la Unión

