Departamento del Tesoro de EE. UU. permitirá venta de crudo venezolano a Cuba bajo condiciones que excluyen a las instituciones del régimen castrista

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el miércoles que aplicará una política favorable a las solicitudes de licencias específicas que busquen autorización para la reventa de petróleo de origen venezolano para su uso en Cuba, según las directrices publicadas en el sitio web de la cartera.

La política favorable de concesión de licencias se dirige a las transacciones que apoyan al pueblo cubano, incluido el sector privado, según se indicó, mientras que las transacciones que involucran o benefician al Ejército cubano u otras instituciones del régimen no estarían cubiertas.

"El gas y otros productos petroleros exportados y reexportados a entidades o personas del sector privado cubano para uso personal pueden ser autorizados en virtud de la Excepción de Licencia SCP" (siglas en inglés de Licencia de Apoyo al Pueblo Cubano), especifica la nota explicativa del Departamento del Tesoro.

La entidad encargada de supervisar el Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) afirmó, al margen de una visita oficial del secretario de Estado, Marco Rubio, al Caribe, que se trata de una medida de "apoyo y solidaridad con el pueblo cubano" tomando en consideración que la isla sufre el bloqueo energético impuesto en enero por Estados Unidos.

El anuncio se da después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera en la noche del martes en el Discurso del Estado de la Unión que el país ha recibido de su "nuevo amigo y socio, Venezuela" más de 80 millones de barriles de petróleo.

La medida anunciada por el Departamento del Tesoro, además, llega luego de que las reservas comerciales de petróleo registraran una fuerte alza la semana pasada en Estados Unidos, la más grande en tres años, según cifras publicadas el miércoles por la Agencia de Información Energética estadounidense (EIA, en inglés).

Durante el período de siete días terminado el 20 de febrero, las reservas aumentaron en 16 millones de barriles, mientras que el mercado esperaba un alza mucho menor, de 1,9 millones de barriles, según la mediana de un consenso elaborado por la agencia Bloomberg.

Entretanto, Marco Rubio, llegó el miércoles al Caribe e inició conversaciones con líderes de la zona que advierten que una creciente crisis humanitaria en Cuba podría desestabilizar su región.

Rubio se dirigió a una reunión a puertas cerradas de la Comunidad del Caribe (Caricom), el grupo caribeño que comprende 15 estados miembros y cinco miembros asociados, en San Cristóbal y Nieves, y sostendrá reuniones bilaterales con algunos de los líderes regionales, con esfuerzos para contrarrestar la migración y el narcotráfico en la agenda.