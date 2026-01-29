¿LeBron James se retira de la NBA?: 'The Chosen One' avivó el rumor

Las especulaciones sobre una posible retirada cercana de LeBron James se intensificaron el miércoles, después de que la estrella de Los Angeles Lakers se emocionara hasta las lágrimas durante un homenaje en Cleveland, la ciudad donde dio sus primeros pasos en la NBA.

Las alarmas se encendieron en toda la liga al observar a 'King James' de 41 años, visiblemente conmovido antes del partido disputado en Cleveland.

El alero se cubrió el rostro con la camiseta en un intento de contener la emoción provocada por el video tributo preparado por los Cavaliers, en lo que podría haber sido su última visita a la ciudad como jugador activo.

Pese a haber abandonado la franquicia en dos ocasiones, primero rumbo a Miami en 2010 y más tarde a Los Ángeles en 2018, la afición de Cleveland le guarda un agradecimiento eterno por haber liderado al equipo hacia el único campeonato de su historia (2016).

La imagen de un LeBron profundamente emocionado convirtió una noche común de temporada regular en un recordatorio inesperado de que la carrera de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos de la disciplina de 'la pelota y la cesta'.

Medios deportivos norteamricanos aseguran que antes de su retirada, el también apodado 'The Chosen One' (El primer elegido) podría probar en una franquicia distinta a los Lakers.

En ese sentido, allegados al vestuario de los Golden State Warriors exploraron recientemente la posibilidad de unirlo con su amigo Stephen Curry, aunque tampoco se descarta un tercer capítulo en Cleveland.

Al respecto, el legendario Shaquille O’Neal, opinó: “No creo que él mismo lo tenga claro... Su retirada no será dentro de tres años; quizás en dos, pero un año más seguro”.

“LeBron es muy meticuloso con cada decisión que toma. Cuando sea su último año, todo el mundo lo sabrá, porque él y su entorno querrán una gira de despedida”, añadió O’Neal.

Tras el encuentro, que terminó con una contundente victoria de los Cavaliers por 129-99 sobre los Lakers, James evitó pronunciarse con claridad sobre su retiro, aunque admitió que podría haber sido su última aparición en Cleveland.