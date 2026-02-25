"Trump tiene una títere en el poder en Venezuela": cofundador de Venezuelan American Caucus analizó palabras del presidente de EE. UU. sobre Delcy Rodríguez en Discurso del Estado de la Unión

El martes 24 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acudió al Congreso para dar su primer "Discurso sobre el Estado de la Unión", donde el tema de Venezuela fue un tema crucial en la alocución.

Cabe mencionar que el 3 de enero de 2026, a pocos días de cumplirse el primer año de Gobierno de su segundo mandato, Trump ordenó una operación militar en Caracas para capturar a la cabeza del régimen chavista, Nicolás Maduro.

En entrevista con NTN24, el cofundador de Venezuelan American Caucus, Diego Scharifker, analizó el discurso del mandatario republicano en el Capitolio, haciendo referencia a los restos del régimen que aún permanecen en Venezuela tras la captura de Maduro.

“Lo que cada vez aparenta más es que Trump tiene una títere en el poder en Venezuela y, con tal de que ella (Delcy Rodríguez) cumpla las órdenes de él o de Marco Rubio, pareciera que pudiera haber una convivencia o ninguna celeridad o apuro para dar la transición a la democracia”, comentó Scharifker en referencia a la relación existente con la encargada del régimen, la cual vio con preocupación.

El analista también mencionó la aparición sorpresa del excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez, recién liberado por el régimen chavista, en el Congreso de Estados Unidos durante el discurso de Trump.

“Han sido una voz muy importante en criticar, en luchar, en atacar al régimen de Maduro y por eso vivió ese año de detención injusta”, añadió, subrayando que su asistencia al congreso es crucial porque “la transición está ocurriendo en Venezuela”.

Argumentó, además, que la presencia de Márquez en Estados Unidos puede interpretarse como un mensaje claro para Delcy Rodríguez “que hay un contra peso” con una figura reconocida y adoptada de parte de la Administración Trump.

“Surgen muchas preguntas de qué representa María Corina Machado y Edmundo González en este proceso”, dijo sobre los líderes de la democracia en Venezuela que vencieron a Maduro en las elecciones presidenciales de 2024.