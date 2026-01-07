NTN24
El Helicoide

"La justicia tarda, pero llega": familiar de varios presos políticos aplaude la captura de Maduro pero pide la liberación de todos los secuestrados

enero 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Verónica Noya, familiar de varios prisioneros políticos, habló en La Mañana de NTN24.

El Helicoide, en Caracas, se ha convertido en Venezuela en un símbolo de terror y violación de derechos humanos.

Originalmente concebido como un centro comercial, hoy es uno de los más notorios centros de detención y tortura del régimen de Nicolás Maduro, según denuncias de varias organizaciones internacionales.

Quienes han pasado por esta prisión describen el lugar como un "infierno", donde los prisioneros políticos son sometidos a electroshocks, encierros prolongados y agresiones físicas y sexuales. Estas prácticas han sido condenadas como violaciones de los derechos humanos de lesa humanidad.

En medio de este contexto, Verónica Noya, familiar de varios prisioneros políticos, como su esposo, el capitán Antonio Sequea, y su hermano, Fernando Noya, llama a una acción humanitaria inmediata.

"La justicia tarda, pero llega", afirma Noya, refiriéndose a la captura de Nicolás Maduro.

Sin embargo, considera que para una verdadera transición política en Venezuela es esencial la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos.

La situación en El Helicoide ha ganado la atención internacional, incluyendo denuncias por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha señalado este centro como un "escenario de vejámenes".

Noya también denuncia la situación de su suegra, Merit Torres, y sobrina, Soris Gutiérrez, de quienes no reciben información desde hace meses. "Seguimos sin tener información oficial de ella, no sabemos cómo está ni dónde está".

