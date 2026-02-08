NTN24
Domingo, 08 de febrero de 2026
Fútbol

Jhon Viáfara, campeón de Libertadores y exfutbolista de la Selección Colombia, regresó a su país tras cumplir una condena por narcotráfico en EE. UU.

febrero 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Jhon Viáfara, exfutbolista colombiano (AFP)
Viáfara también jugó en Europa, en el Portsmouth inglés y en la Real Sociedad española.

El exfutbolista de la Selección Colombia Jhon Viáfara, campeón de la Copa Libertadores 2004, regresó a su país el jueves luego de cumplir una condena de seis años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico.

El exmediocampista había sido extraditado en 2020 y condenado a 12 años de cárcel por un tribunal de Texas por delitos relacionados con el tráfico de cocaína, sin embargo, recobró su libertad antes de terminar la pena por buen comportamiento.

o

Viáfara, de 47 años, "llegó en un vuelo el jueves en la madrugada", indicó un responsable de Migración Colombia el sábado.

El vallecaucano, campeón de la Copa Libertadores con el Once Caldas, fue capturado en 2019 junto con otras cuatro personas en un operativo en ciudades del oeste y noroeste del país, por presuntamente hacer parte de una red trasnacional que tendría nexos con el Clan del Golfo, la mayor banda narco de Colombia.

Investigaciones señalaban que el deportista se habría asociado entre 2008 y 2018 con otras personas para enviar cocaína en lanchas rápidas, semisumergibles y otro tipo de embarcaciones desde el Pacífico colombiano hacia Estados Unidos vía Centroamérica.

Tras esto, Viáfara negó los señalamientos y solicitó ser llevado a Estados Unidos para aclarar su situación.

"Hoy es un día diferente, único e inigualable, además de especial, al reencontrarme con Jhon Eduis Viáfara Mina (...) bienvenido a casa", escribió este sábado en X su amigo y periodista Jaime Orlando Dinas, quien acompañó el mensaje con una fotografía reciente de ambos.

Viáfara, reconocido por su potente remate de media y larga distancia, tuvo una laureada carrera futbolística en Colombia, donde militó en equipos como Once Caldas, América de Cali, Deportivo Cali, Junior e Independiente Medellín.

También jugó en Europa, en el Portsmouth inglés y en la Real Sociedad española.

