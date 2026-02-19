Presidente Trump se refiere a las declaraciones de Obama sobre los extraterrestres: "dio información clasificada, cometió un gran error"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este jueves a la afirmación del expresidente Barack Obama acerca de que los extraterrestres "son reales".

Cuando los periodistas le preguntaron sobre las declaraciones de Obama a Trump, a bordo del Air Force One durante su viaje a Georgia, el republicano se mostró inconforme con lo manifestado por el exjefe de Estado.

"Lo sacó de la información clasificada... No se supone que deba hacer eso", dijo Trump a los periodistas, y agregó que el exmandatario de Estados Unidos "cometió un grave error".

Los periodistas también le preguntaron a Trump si él creía que los extraterrestres existen y el mandatario, en un tono tajante, respondió: "No sé si son reales o no, pero él (Obama) cometió un grave error", reiteró.

Durante una entrevista con el presentador de podcast Brian Tyler Cohen, que subió a su canal de YouTube el sábado, este le preguntó a Obama si los extraterrestres existen.

"Son reales, pero yo no los he visto y no los tienen recluidos en el Área 51 (…) No hay ninguna instalación subterránea, a menos que exista una enorme conspiración y se lo hayan ocultado al presidente de Estados Unidos", expresó Obama en ese momento.

El Área 51 es una instalación clasificada de la Fuerza Aérea en Nevada que, según especulan teóricos alternativos, alberga cuerpos extraterrestres y una nave espacial accidentada. Archivos de la CIA, publicados en 2013, indican que se trata un sitio de pruebas para aviones espía de alto secreto.

Ante el revuelo que generaron sus palabras, el propio expresidente aclaró el día después de que se publicara la entrevista que su afirmación se basaba en lo que consideraba, pero aseguró no tener pruebas al respecto.

"Durante mi presidencia no vi ninguna prueba de que los extraterrestres hayan contactado con nosotros. ¡De verdad!", aclaró Obama en una publicación de Instagram el domingo.

En su post, Obama respaldó su creencia en la existencia de extraterrestres al referirse a que las probabilidades estadísticas de vida fuera de la Tierra son altas debido a la vastedad del universo. Añadió, sin embargo, que las probabilidades de que vida extraterrestre visitara la Tierra eran bajas dada la distancia.

En los últimos años, el Pentágono emprendió un esfuerzo para investigar informes sobre Objetos Voladores no Identificados (Ovnis) y altos líderes militares aseveraron en 2022 que no encontraron evidencia que sugiriera que los extraterrestres hayan visitado la Tierra o se hayan estrellado en ella.

Un informe del Pentágono de 2024 mostró que las investigaciones del Gobierno de Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial no han encontrado evidencia de tecnología extraterrestre y que la mayoría de los avistamientos fueron objetos y fenómenos ordinarios mal identificados.