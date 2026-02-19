NTN24
Jueves, 19 de febrero de 2026
Jueves, 19 de febrero de 2026
Extraterrestres

Presidente Trump se refiere a las declaraciones de Obama sobre los extraterrestres: "dio información clasificada, cometió un gran error"

febrero 19, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Barack Obama y Donald Trump - Foto AFP
Barack Obama y Donald Trump - Foto AFP
El mandatario republicano dijo que el expresidente Obama "cometió un grave error" al revelar lo que calificó como "información clasificada".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este jueves a la afirmación del expresidente Barack Obama acerca de que los extraterrestres "son reales".

Cuando los periodistas le preguntaron sobre las declaraciones de Obama a Trump, a bordo del Air Force One durante su viaje a Georgia, el republicano se mostró inconforme con lo manifestado por el exjefe de Estado.

o

"Lo sacó de la información clasificada... No se supone que deba hacer eso", dijo Trump a los periodistas, y agregó que el exmandatario de Estados Unidos "cometió un grave error".

Los periodistas también le preguntaron a Trump si él creía que los extraterrestres existen y el mandatario, en un tono tajante, respondió: "No sé si son reales o no, pero él (Obama) cometió un grave error", reiteró.

Durante una entrevista con el presentador de podcast Brian Tyler Cohen, que subió a su canal de YouTube el sábado, este le preguntó a Obama si los extraterrestres existen.

"Son reales, pero yo no los he visto y no los tienen recluidos en el Área 51 (…) No hay ninguna instalación subterránea, a menos que exista una enorme conspiración y se lo hayan ocultado al presidente de Estados Unidos", expresó Obama en ese momento.

El Área 51 es una instalación clasificada de la Fuerza Aérea en Nevada que, según especulan teóricos alternativos, alberga cuerpos extraterrestres y una nave espacial accidentada. Archivos de la CIA, publicados en 2013, indican que se trata un sitio de pruebas para aviones espía de alto secreto.

Ante el revuelo que generaron sus palabras, el propio expresidente aclaró el día después de que se publicara la entrevista que su afirmación se basaba en lo que consideraba, pero aseguró no tener pruebas al respecto.

"Durante mi presidencia no vi ninguna prueba de que los extraterrestres hayan contactado con nosotros. ¡De verdad!", aclaró Obama en una publicación de Instagram el domingo.

En su post, Obama respaldó su creencia en la existencia de extraterrestres al referirse a que las probabilidades estadísticas de vida fuera de la Tierra son altas debido a la vastedad del universo. Añadió, sin embargo, que las probabilidades de que vida extraterrestre visitara la Tierra eran bajas dada la distancia.

o

En los últimos años, el Pentágono emprendió un esfuerzo para investigar informes sobre Objetos Voladores no Identificados (Ovnis) y altos líderes militares aseveraron en 2022 que no encontraron evidencia que sugiriera que los extraterrestres hayan visitado la Tierra o se hayan estrellado en ella.

Un informe del Pentágono de 2024 mostró que las investigaciones del Gobierno de Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial no han encontrado evidencia de tecnología extraterrestre y que la mayoría de los avistamientos fueron objetos y fenómenos ordinarios mal identificados.

Temas relacionados:

Extraterrestres

Donald Trump

Críticas

Barack Obama

Ovnis

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia muy cerca de elecciones legislativas y presidenciales en medio de una crisis de seguridad electoral sin precedentes: 339 municipios en riesgo

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Visita del jefe del Comando Sur a Venezuela sería para evaluar instalación de base de Estados Unidos, revela experto

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Ese régimen tiene que terminar en el basurero de la historia": congresista de EE. UU. Mario Díaz Balart sobre dictadura castrista en Cuba

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿La 'Junta de Paz' creada por Donald Trump busca reemplazar organismos como la ONU en la resolución de conflictos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Si se saca a Diosdado Cabello, el país se estabiliza": experto sobre la situación en Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Mensaje para Delcy Rodríguez? Trump espera más excarcelaciones de presos políticos en Venezuela "a un ritmo acelerado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Tarek William Saab (AFP)
Tarek William Saab

Advierten sobre el grave riesgo de que Tarek William Saab siga siendo el fiscal del régimen venezolano

Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de Inteligencia del régimen de Venezuela y Captura de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
El Pollo Carvajal

Revelan audios en los que 'El Pollo' Carvajal habría incriminado a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional: habló de "organizaciones criminales paramilitares"

Captura Nicolás Maduro - Foto: EFE
Regimen chavista

Lo que se sabe de la visita consular a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Estados Unidos

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio mantiene "conversaciones secretas" con el nieto de Raúl Castro, según Axios

María Corina Machado y Delcy Rodríguez
Elecciones en Venezuela

Encuesta sobre eventuales elecciones en Venezuela revela arrolladora ventaja de María Corina Machado frente a Delcy Rodríguez

Más de Actualidad

Ver más
El secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, llegó a Caracas. (Cuenta oficial de la Oficina Externa de los EE. UU. para Venezuela)
Chris Wright

El secretario de Energía de Estados Unidos llegó a Caracas: "Su visita es clave para avanzar en la visión del presidente Trump de una Venezuela próspera"

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez / FOTO: EFE
Delcy Rodríguez

La visita de Delcy Rodríguez a Colombia es “por intereses ideológicos o por lo que le dijeron a Petro en Washington”

Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Avión

Reportan que avión de la aerolínea Satena desapareció de los radares en Colombia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
TikTok - Foto referencia: Canva
TikTok

TikTok crea empresa conjunta en Estados Unidos para evitar su prohibición

Astronauta | Foto NASA
Nasa

La NASA confirma fecha para la próxima rotación de tripulación en la Estación Espacial Internacional

El secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, llegó a Caracas. (Cuenta oficial de la Oficina Externa de los EE. UU. para Venezuela)
Chris Wright

El secretario de Energía de Estados Unidos llegó a Caracas: "Su visita es clave para avanzar en la visión del presidente Trump de una Venezuela próspera"

Mark Carney, Claudia Sheinbaum y Donald Trump en sorteo del Mundial 2026 - Foto AFP
Mundial 2026

Gobierno de país que irá al Mundial aclara no tener interés en boicotear la competencia ante propuesta para excluir a EE. UU. de los anfitriones

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez / FOTO: EFE
Delcy Rodríguez

La visita de Delcy Rodríguez a Colombia es “por intereses ideológicos o por lo que le dijeron a Petro en Washington”

Donald Trump, presidente de EE.UU. / Carne argentina - Fotos: EFE
Donald Trump

El presidente Donald Trump firma decreto para aumentar importaciones de carne de res argentina

Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Avión

Reportan que avión de la aerolínea Satena desapareció de los radares en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre