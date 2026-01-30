NTN24
Viernes, 30 de enero de 2026
Viernes, 30 de enero de 2026
Premios Grammy

Karol G es confirmada como presentadora de los premios Grammy 2026

enero 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Karol G | Foto: EFE
Karol G | Foto: EFE
La intérprete de ‘Mañana Será Bonito’ fue confirmada por la academia como una de las encargadas de presentar una de las categorías de la noche.

La cantante colombiana Karol G se sumará a la edición 68 de los Premios Grammy 2026 que se llevarán a cabo el domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

La intérprete de ‘Mañana Será Bonito’ fue confirmada por la academia como una de las encargadas de presentar una de las categorías de la noche.

“La Reina Karol G estará presente en los Grammys 2026″, indicaron en la cuenta oficial en Instagram de los premios.

De esta manera, Karol G se une a figuras como Carole King, Chapell Roan, Charli XCX, Doechii, Harry Styles y Queen Latifah, quienes presentarán algunas categorías.

Entretanto, el comediante y actor Trevor Noah será el anfitrión principal del evento.

El evento, también contará con la presentación de artistas como Lady Gaga, Pharrell Williams, Post Malone y Sabrina Carpenter, quienes cantarán en vivo durante la velada.

o

Estas son algunas de las principales nominaciones para la gala de los 68º premios Grammy, que se celebrará en Los Ángeles.

El rapero Kendrick Lamar encabeza la lista con nueve nominaciones, seguido de Lady Gaga con siete y el puertorriqueño Bad Bunny con seis.

Álbum del año

"DeBÍ TiRAR MáS FOToS" (DTMF)- Bad Bunny
"Swag" - Justin Bieber
"Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter
"Let God Sort Em Out" - Clipse (Pusha T & Malice)
"Mayhem" - Lady Gaga
"GNX" - Kendrick Lamar
"Mutt" - Leon Thomas
"Chromakopia" - Tyler, The Creator

Mejor artista nuevo

Olivia Dean
KATSEYE
The Marias
Addison Rae
sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young

Mejor interpretación individual Pop

"Daisies" - Justin Bieber
"Manchild" - Sabrina Carpenter
"Disease" - Lady Gaga
"The Subway" - Chappell Roan
"Messy" - Lola Young

Mejor interpretación duo/grupo Pop

"Defying Gravity" - Cynthia Erivo & Ariana Grande
"Golden [From 'KPop Demon Hunters']" - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
"Gabriela" - KATSEYE
"APT." - Rose, Bruno Mars
"30 For 30" - SZA con Kendrick Lamar

Mejor video musical

"Manchild" - Sabrina Carpenter
"So Be It" - Clipse
"Anxiety" - Doechii
"Love" - OK Go
"Young Lion" - Sade

Artistas con más nominaciones

Kendrick Lamar - 9
Lady Gaga - 7
Bad Bunny - 6
Leon Thomas - 6
Sabrina Carpenter - 6

Temas relacionados:

Premios Grammy

Karol G

Música

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El Nobel de Economía 2024, James Robinson, resalta el papel de la CAF para el desarrollo económico de la región

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Nunca habíamos estado tan cerca”: la esperanza de la esposa del preso político venezolano Luis Istúriz sobre su posible excarcelación

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“El 3 de enero marcó un antes y un después en el sistema político venezolano”: líder estudiantil que pidió a Delcy Rodríguez libertad para los presos políticos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan los pasos a seguir en Venezuela anunciados por EE. UU. tras la captura de Nicolás Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan seguros se sienten los venezolanos de regresar pronto a su país?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Entretenimiento

Ver más
Taipei 101 - Foto EFE
Asia

Sin arnés ni cuerdas: deportista escalará uno de los rascacielos más altos de Asia

Así quedó la avioneta en la que murió Yeison Jiménez / FOTO: EFE
Colombia

Servicio Aéreo de Boyacá se pronuncia sobre accidente en el que murió el cantante Yeison Jiménez: "No existió un control operacional en el aeropuerto"

Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: EFE
Colombia

El lapsus de Poncho Zuleta cuando quiso homenajear a Yeison Jiménez y lo confundió con otro cantante colombiano

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez - Foto: AFP
Represión en Venezuela

"Lo que está haciendo Delcy Rodríguez es tratar de cambiar los rostros, pero teniendo las mismas tácticas represivas”: militar venezolano en retiro

Petrobras - AFP
Brasil

Petrolera estatal de Brasil batió récord de producción de petróleo en 2025

Presos políticos en Venezuela | Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

ONG venezolana reporta la excarcelación de otro grupo de presos políticos durante la madrugada de año nuevo

Taipei 101 - Foto EFE
Asia

Sin arnés ni cuerdas: deportista escalará uno de los rascacielos más altos de Asia

Congresista democrata Ilhan Omar | Foto: EFE
Congresistas

Congresista demócrata Ilhan Omar fue atacada por un hombre que le roció un líquido desconocido durante un mitin en Mineápolis

Javier Milei, presidente de Argentina. (EFE y Canva)
Argentina

Milei promulgó ley con la que busca que los argentinos ingresen al sistema bancario los "dólares debajo del colchón"

Estados Unidos | Foto AFP
Narcotráfico

EE. UU. eleva la presión por el fentanilo y envía mensaje directo a país latinoamericano tras diálogo de alto nivel

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre