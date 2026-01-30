Karol G es confirmada como presentadora de los premios Grammy 2026

La cantante colombiana Karol G se sumará a la edición 68 de los Premios Grammy 2026 que se llevarán a cabo el domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

La intérprete de ‘Mañana Será Bonito’ fue confirmada por la academia como una de las encargadas de presentar una de las categorías de la noche.

“La Reina Karol G estará presente en los Grammys 2026″, indicaron en la cuenta oficial en Instagram de los premios.

De esta manera, Karol G se une a figuras como Carole King, Chapell Roan, Charli XCX, Doechii, Harry Styles y Queen Latifah, quienes presentarán algunas categorías.

Entretanto, el comediante y actor Trevor Noah será el anfitrión principal del evento.

El evento, también contará con la presentación de artistas como Lady Gaga, Pharrell Williams, Post Malone y Sabrina Carpenter, quienes cantarán en vivo durante la velada.

Estas son algunas de las principales nominaciones para la gala de los 68º premios Grammy, que se celebrará en Los Ángeles.

El rapero Kendrick Lamar encabeza la lista con nueve nominaciones, seguido de Lady Gaga con siete y el puertorriqueño Bad Bunny con seis.

Álbum del año

"DeBÍ TiRAR MáS FOToS" (DTMF)- Bad Bunny

"Swag" - Justin Bieber

"Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter

"Let God Sort Em Out" - Clipse (Pusha T & Malice)

"Mayhem" - Lady Gaga

"GNX" - Kendrick Lamar

"Mutt" - Leon Thomas

"Chromakopia" - Tyler, The Creator

Mejor artista nuevo

Olivia Dean

KATSEYE

The Marias

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Mejor interpretación individual Pop

"Daisies" - Justin Bieber

"Manchild" - Sabrina Carpenter

"Disease" - Lady Gaga

"The Subway" - Chappell Roan

"Messy" - Lola Young

Mejor interpretación duo/grupo Pop

"Defying Gravity" - Cynthia Erivo & Ariana Grande

"Golden [From 'KPop Demon Hunters']" - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

"Gabriela" - KATSEYE

"APT." - Rose, Bruno Mars

"30 For 30" - SZA con Kendrick Lamar

Mejor video musical

"Manchild" - Sabrina Carpenter

"So Be It" - Clipse

"Anxiety" - Doechii

"Love" - OK Go

"Young Lion" - Sade

Artistas con más nominaciones

Kendrick Lamar - 9

Lady Gaga - 7

Bad Bunny - 6

Leon Thomas - 6

Sabrina Carpenter - 6