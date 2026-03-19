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Jueves, 19 de marzo de 2026
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Ley de Amnistía

"La ley de amnistía ha resultado tan discrecional que quienes aplicaban antes las torturas ahora son encargadas de los ministerios más importantes": Alejandro Hernández

marzo 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Alejandro Hernández, periodista y director del diario digital La Gran Aldea, habló con NTN24 sobre lo excluyente que ha sido la “ley de amnistía” promulgada por la Asamblea Nacional a cargo del régimen.

Ha pasado un mes desde que la Asamblea Nacional ilegítima de Venezuela, a cargo de Jorge Rodríguez, aprobó la ley de amnistía y aún hay cientos de presos políticos encarcelados.

Tras un mes de su promulgación, se han visto más irregularidades que certezas de esta ley, la cual muchos han dejado ver; parece ser excluyente y selectiva y no aplicar para todos como se esperaba.

Ha sido lo que han expresado cientos de familiares de presos políticos, quienes han presentado la documentación requerida para este proceso, pero aún no reciben respuesta alguna después de 30 días.

Frente a esta situación, el programa La Tarde de NTN24 habló con Alejandro Hernández, periodista director del diario digital La Gran Aldea, quien señaló que “es una ley que ha sido muy acomodaticia, una ley que ha sido muy discrecional y una ley que le ha permitido de cierta manera lavar la cara al chavismo ante una parte de la comunidad internacional”.

Hernández fue enfático en señalar que “en el fondo hay un montón de víctimas que se mantienen tras las rejas y que el chavismo va a seguir usando a conveniencia”.

Ante los cambios en el gabinete que viene llevando a cabo Delcy Rodríguez, encargada del régimen, quien ha puesto nuevos nombres en las diferentes carteras de gobierno sin importar que estos se encuentren acusados de torturas y represión.

“La ley ha resultado tan discrecional que resulta ahora que quienes aplicaban antes las torturas ahora son personas encargadas de los ministerios más importantes, como el Ministerio de la Defensa”, dijo el periodista, esto en referencia al nombramiento de Gustavo González López, quien es acusado de la represión que se dio después de las elecciones de julio de 2024.

“Bajo la ley de administración no hay investigaciones contra ningún funcionario importante del chavismo por haberse excedido contra una población desalmada e indefensa; es una administración totalmente cuestionable”, añadió.

Por último, Hernández considera que en medio de esta situación el gobierno de los Estados Unidos le ha dado más prioridad a la transición económica que a la transición política; manifiesta: “No avanza al mismo ritmo”.

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