La mayor central nuclear del mundo, ubicada en Japón, se reactiva después de más de 10 años de inoperancia

Este miércoles en Japón se llevó a cabo la reactivación de la mayor central nuclear del mundo de Kashiwazaki-Kariwa (KK), luego de quince años de clausura e inactividad, debido a la catástrofe de Fukushima, ocurrida en el año 2011.

La reactivación estuvo a cargo de la compañía Tokyo Electric Power Company (Tepco), la cual puso en funcionamiento el reactor número 6, uno de los dos que cuenta con la autorización de las autoridades para volver a operar, según información compartida por la agencia de noticias Kyodo.

Aunque la reactivación debería haberse llevado a cabo el pasado 20 de enero, tuvo que ser suspendida debido a las fallas que se presentaron en una de las alarmas que se activó en medio de la prueba en la que se estaban retirando las barras de control del reactor.

Esta acción se pudo ejecutar, luego de la aprobación que se dio el pasado mes de diciembre en medio de una asamblea de la prefectura de Niigata, ciudad donde se encuentra ubicada esta central nuclear.

VEA TAMBIÉN Empresa aeroespacial Blue Origin de Jeff Bezos tendrá su propia red de satélites para internet a finales de 2027 para competir con Amazon y SpaceX o

Desde el año 2017, dos de los siete reactores nucleares con los que cuenta esta central nuclear, considerada la más grande del mundo, pasaron por revisión y, aunque contaban con el aval para comenzar a operar, tuvieron que suspender operaciones debido a los riesgos de seguridad contra ataques terroristas que existían en ese momento.

La reactivación de la planta de Kashiwazaki-Kariwa es significativa para el territorio japonés debido a su capacidad de producción de más de 8000 megavatios (MW).

Esta central nuclear se vuelve a activar luego de 15 años de inactividad operaria, debido al accidente de Fukushima que se dio en medio de la gestión de TEPCO, en el año 2011, en medio del tsunami y el terremoto de Tohoku que sacudieron Japón.