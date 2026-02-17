NTN24
Martes, 17 de febrero de 2026
Donald Trump

Estados Unidos advirtió que está listo para reanudar ensayos de armas nucleares y acusó a China de hacer pruebas secretas

febrero 17, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente Donald Trump y el presidente de China, Xi Jinping - Foto EFE
Un alto funcionario de EE. UU. aseguró que China realizó una prueba nuclear de baja potencia en 2020 y que preparaba más explosiones con mayor rendimiento.

Estados Unidos está listo para llevar a cabo ensayos nucleares de baja potencia, acabando con décadas de moratoria, dijo este martes un alto funcionario, quien también insistió en acusaciones de explosiones secretas por parte de China.

El tratado de control de armamento nuclear Nuevo START, el último celebrado entre Estados Unidos y Rusia, expiró este mes y el presidente Donald Trump pidió un nuevo acuerdo en el que se incluya a China.

Christopher Yeaw, subsecretario de la oficina para el control de armas y no proliferación del Departamento de Estado, indicó que Trump hablaba en serio cuando dijo en octubre, sin dar detalles, que Estados Unidos volvería a realizar pruebas nucleares.

"Como dijo el presidente, Estados Unidos volverá a hacer ensayos en 'igualdad de condiciones'", dijo Yeaw en el centro de estudios Hudson Institute.

"Pero igualdad de condiciones no significa que vamos a volver al estilo Ivy Mike de pruebas atmosféricas en el rango de varios megatones, como algunos expertos en control de armas quisieran hacer creer", dijo al referirse a las pruebas termonucleares de 1952 en el Pacífico sur.

o

"La igualdad de condiciones, sin embargo, presupone una respuesta a un estándar previo. No hay que ir más lejos que China o Rusia para ese estándar", explicó.

Yeaw no anunció una fecha para estos ensayos y dijo que Trump tomaría la decisión, pero señaló que será en un "escenario parejo".

"No vamos a seguir en una intolerable desventaja", añadió.

Durante una reunión de la ONU en Ginebra cuando expiró el Nuevo START, otro alto funcionario de EE. UU. aseguró que China realizó una prueba nuclear de baja potencia en 2020 y que preparaba más explosiones con mayor rendimiento.

China calificó las acusaciones de "absoluta mentira" y de servir de pretexto para que Estados Unidos reanude las pruebas nucleares. En 2024, el Departamento de Estado también acusó a Rusia de llevar a cabo pruebas nucleares de baja potencia.

