Empresa aeroespacial Blue Origin de Jeff Bezos tendrá su propia red de satélites para internet a finales de 2027 para competir con Amazon y SpaceX

Este miércoles, la empresa aeroespacial del empresario estadounidense Jeff Bezos, Blue Origin, anunció que a finales de 2027 tendrá en órbita su propia red de satélites para la transmisión de internet con el fin de competir con SpaceX y Amazon.

La iniciativa es conocida como 'TeraWave', una red de comunicaciones satelitales capaz de ofrecer "velocidades de datos simétricas de hasta 6 Tbps en cualquier lugar de la Tierra".

Según la compañia "esta red prestará servicio a decenas de miles de usuarios empresariales, de centros de datos y gubernamentales que requieren conectividad confiable para operaciones críticas".

La compañía prevé lanzar 5.408 satélites en órbita baja (hasta 2.000 km de altitud) y media (entre 2.000 y 35.786 km) para constituir su red de comunicación TeraWave.

Blue Origin pondrá en órbita los satélites acoplados en su propio cohete lanzador, el New Shepard.

A diferencia de la red Starlink, de SpaceX, y Leo, de Amazon, el servicio de TeraWave no estará disponible para el gran público.

Solo podrán usar su red de satélites "empresas, centros de datos y gobiernos que necesitan una conexión fiable para operaciones cruciales", explicó Blue Origin.

La empresa afirma que solo pretende tener alrededor de 100.000 clientes una vez que el servicio esté operativo, mientras que sus competidores se dirigen a cientos de millones de personas.

Blue Origin busca con TeraWave satisfacer "las necesidades de los clientes que buscan mayor rendimiento, velocidades de carga y descarga simétricas, mayor redundancia y rápida escalabilidad".

"TeraWave ofrece conectividad punto a punto y acceso a internet de nivel empresarial. Permite a los clientes elegir el rendimiento y la presencia física según sus necesidades", añade el comunicado.

La empresa de Jeff Bezos también especificó que el despliegue de la cosntelación TeraWave "comenzará en el cuarto trimestre de 2027".