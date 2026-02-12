Delcy Rodríguez dijo que fue "invitada" a Estados Unidos y se pronunció sobre el caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores: "Son inocentes"

Delcy Rodríguez, a cargo del régimen de Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero, aseguró en declaraciones con la cadena NBC que fue "invitada" a Estados Unidos.

"Me han invitado a Estados Unidos. Estamos contemplando ir allí una vez que establezcamos esta cooperación y podamos avanzar con todo", dijo Rodríguez, citada en el artículo publicado a primera hora del jueves en el portal de NBC.

La afirmación de Rodríguez se conoce un día después de su reunión en Miraflores con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en lo que marcó un encuentro histórico, pues fue la visita de más alto nivel del país norteamericano a Venezuela en casi tres décadas.

El régimen venezolano, bajo una intensa presión de la administración del presidente Donald Trump, señaló que el objetivo de esa reunión era "revisar una agenda energética beneficiosa para ambas naciones".

Rodríguez, cabe resaltar, ha actuado según las exigencias que le ha impuesto el presidente Trump. El régimen empezó a excarcelar el mes pasado a varios prisioneros políticos, medida de la que el líder republicano contó haber estado detrás.

Sin embargo, en la entrevista publicada el jueves por NBC, aparece una declaración de Rodríguez que luce, nuevamente, como un desafío del régimen de Venezuela al Gobierno de los Estados Unidos.

La frase en cuestión está relacionada con Rodríguez reconociendo una supuesta legitimidad de Nicolás Maduro, aún cuando este enfrenta una serie de cargos en Nueva York, incluidos varios por narcotráfico.

Maduro cabe recordar se declaró "no culpable" en enero, pero una segunda audiencia le espera el 26 de marzo.

"Les puedo asegurar que el presidente Nicolás Maduro es el presidente legítimo. Les digo esto como abogada: lo soy. Tanto el presidente Maduro como Cilia Flores, la primera dama, son inocentes", expresó Rodríguez a NBC, contradiciendo las acusaciones de Estados Unidos.

Luego de la captura del dictador, acusado por Washington de ser narcotraficante, el presidente Trump adelantó que su Gobierno iba a "administrar" Venezuela y a controlar el petróleo del país sudamericano, acciones que comenzó a ejecutar desde el mes pasado.

Asimismo, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció en enero un "proceso triple" con el que se buscaría una transición a la democracia en Venezuela, acechado por el régimen chavista y madurista desde hace más de dos décadas.