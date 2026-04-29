Comisión del Senado de Estados Unidos aprobó candidato de Trump para dirigir la FED: dio luz verde para su nombramiento definitivo

Este miércoles, una comisión del Senado de Estados Unidos dio luz verde a Kevin Warsh, el elegido del presidente Donald Trump para presidir la Reserva Federal (FED), lo que allana el camino para su nombramiento definitivo.

La aprobación se dio tras una votación bipartidista que tuvo como resultado 13 a favor de senadores republicanos y 11 demócratas que se opusieron. Aunque será confirmado en una votación del plenario más adelante.

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De ser oficializado, Warsh sería el reemplazo de Jerome Powell, cuyo mandato al frente del Banco Central de Estados Unidos termina el próximo 15 de mayo.

Tras el resultado de este miércoles, la principal senadora del Partido Demócrata en la comisión, Elizabeth Warren, aseguró que acerca a Trump a su "intento de tomar el control de la Reserva Federal".

"Trump no ha sido sutil acerca de su toma de poder", sentenció Warren.

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La legisladora señaló el intento del mandatario republicano de destituir a la gobernadora de la FED, Lisa Cook, por acusaciones de fraude hipotecario. Además, la investigación sobre la Reserva Federal y Powell por los sobrecostos en la renovación de la sede del banco central.

El senador del Partido Republicano Thom Tillis, miembro de la comisión, había dicho que bloquearía la nominación de Warsh si la investigación contra Powell seguía su curso.

Sin embargo, el anuncio del Departamento de Justicia el viernes de que archivaba la investigación, hizo que cambiara de opinión y respaldó la nominación.